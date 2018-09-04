2018-09-04T12:34:01+03:00
Здоровье

Прививки от гриппа 2018 в Иркутске: кому положены бесплатные вакцины

Уже сейчас можно поставить прививки от гриппа 2018 в Иркутске
Ольга БУЕВА
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Прививки от гриппа 2018 в Иркутске: кому положены бесплатные вакциныПрививки от гриппа 2018 в Иркутске: кому положены бесплатные вакциныФото: Олег УКЛАДОВ
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Осень - сезон гриппа и ОРВИ. Конечно, избежать простуд большинству из нас вряд ли удастся, вирусы, как и холодную, дождливую погоду никто не отменял. Однако эпидемиологи советуют уже сейчас обезопасить себя и поставить прививки от гриппа 2018 в Иркутске Прививочная кампания - 2018 в Приангарье стартовала.

- Мы планируем, что в ней поучаствуют 45% жителей нашего региона - это больше миллиона человек, в том числе 374 тысячи детей, - назвала цифры заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

В первую очередь бесплатно вакцинируют тех, кто больше всего рискует заболеть гриппом в силу возраста или профессии: учителей, медработников, пожилых людей старше 60 лет, малышей, которым уже исполнилось шесть месяцев. А также людей, страдающих хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой и другими недугами, беременных женщин.

- Время для этого сейчас самое подходящее - после летнего отдыха иммунитет крепкий, подъема заболеваемости ОРВИ нет, - советует Елена Голенецкая. - Поставить вакцину можно в своей поликлинике по месту жительству. Недостатка в ней нет - поставки в регион продолжаются постоянно. На сегодня закуплено 256, 5 тысяч доз для взрослых и 174, 6 тысяч доз для детей.

Специалисты подчеркивают: прививка не гарантирует того, что человек не заболеет, но поможет избежать осложнений. Поэтому ставить ее необходимо, это поможет избежать эпидемии. Например, в 2017-ом гриппом в Приангарье болели редко.

Вирусы, из которых приготовлена вакцина 2018: H1N1 , H3N2 и вирус гриппа B заменили на более новый, который обнаружили в 2017 году.

- Она абсолютно безопасна для детей, поэтому защитите свое чадо от заразной болезни, - рассказал главный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. - Важно, что для маленьких жителей региона поступила специальная вакцина - без консервантов, очищенная, то есть не включает живой вирус, и позволяет выработать иммунитет, который защищает и от других вирусных инфекций. Никаких серьезных осложнений не будет: возможно лишь небольшое покраснение в месте укола и повышение температуры. Главное в день вакцинации ребенок чувствовал себя хорошо и ничем не болел.

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