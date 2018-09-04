2018-09-04T12:59:03+03:00
Общество

Подарок на День знаний: сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили школьников и студентов с 1 сентября

Серию благотворительных мероприятий провело предприятие на севере региона и в Иркутске
Анна ПАВЛОВА
Поделиться:
Во время празднования Дня знаний в Иркутском детском доме №1. Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»Во время празднования Дня знаний в Иркутском детском доме №1. Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»
Изменить размер текста:

Подарочные канцелярские наборы появились в рюкзаках у первоклассников из сел Жигаловского района. А в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района так поздравили с началом учебного года детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Не забыли и о тех ребятах, кто пошел первый раз в первый класс в Иркутске. Для воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 1, над которым ООО «Газпром добыча Иркутск» шефствует с 2012 года, на средства компании приобретена школьная форма.

Оканчивая школу, дети из северных территорий Иркутской области, где идет добыча газа, становятся студентами. Они очень часто идут по стопам своих родителей-газовиков.

- Сегодня по целевому набору ПАО «Газпром» в ИРНИТУ обучаются 45 человек, - сказал в приветственном слове студентам вуза генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. - Я надеюсь, что по окончании университета они вольются в коллектив газодобывающей компании и внесут свой вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, став непосредственными участниками реализации масштабного проекта «Сила Сибири».

Кроме того, 1 сентября Андрей Татаринов принял участие в традиционном празднике-акции «Здравствуй, университет!» в Иркутском государственном университете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
Новости 24
Остановку сквер имени Кирова перенесут в Иркутске
Делегация Иркутской области отправится на Кубу
В начале 2019 года в России должно прекратиться аналоговое телевещание
Десять новичков: ангарский ХК «Ермак» заявил новых игроков
1 сентября во всех школах Уриковского МО состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний
ДТП в Ангарске: автомобиль врезался в дом и повредил газовую трубу
В ИГУ зачислено более 3500 первокурсников
Губернатор Иркутской области требует лишить полномочий депутата Думы Усть-Илимска
Перестрелка в Иркутской области: инспектор ДПС применил табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя
Суррогат в Иркутске: полицейские изъяли 6 тонн нелегального алкоголя
В Азербайджан за золотом: братская дзюдоистка Ирина Долгова едет на чемпионат мира в Баку
ДТП в Тайшете: женщина, сбившая 9 мая двух мальчиков, получила 1,5 года условно
МЧС: на пожарах в Иркутской области люди чаще погибают во сне и из-за алкогольного опьянения
Пропал без вести: в Иркутской области мужчина ушел в лес за дикоросами и не вернулся
Жители Дальнего Востока и Сибири могут приобрести льготные авиабилеты в кассах «Уральских авиалиний»
Проезд по улице Сибирских Партизан ограничат на два дня в Иркутске
Детская шалость привела к трагедии: 15-летняя школьница погибла на водонапорной башне в Мегете
Увидели перитонит с третьего раза: ангарские врачи неправильно поставили диагноз 2-летнему мальчику
Крушение вертолета Ми-8 в Иркутской области: МАК создал комиссию по расследованию причин происшествия
Подарок дошколятам: два новых детских сада открыли в Иркутске