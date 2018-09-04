Подарок на День знаний: сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили школьников и студентов с 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-04T12:59:03+03:00

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Подарочные канцелярские наборы появились в рюкзаках у первоклассников из сел Жигаловского района. А в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района так поздравили с началом учебного года детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Не забыли и о тех ребятах, кто пошел первый раз в первый класс в Иркутске. Для воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 1, над которым ООО «Газпром добыча Иркутск» шефствует с 2012 года, на средства компании приобретена школьная форма.

Оканчивая школу, дети из северных территорий Иркутской области, где идет добыча газа, становятся студентами. Они очень часто идут по стопам своих родителей-газовиков.

- Сегодня по целевому набору ПАО «Газпром» в ИРНИТУ обучаются 45 человек, - сказал в приветственном слове студентам вуза генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. - Я надеюсь, что по окончании университета они вольются в коллектив газодобывающей компании и внесут свой вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, став непосредственными участниками реализации масштабного проекта «Сила Сибири».

Кроме того, 1 сентября Андрей Татаринов принял участие в традиционном празднике-акции «Здравствуй, университет!» в Иркутском государственном университете.