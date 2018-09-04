2018-09-04T13:42:12+03:00
Происшествия

Рискнул жизнью: школьник из Бурятии спас тонущую девочку, толком не умея плавать

В учебном заведении, которое организовало выезд на речку, сейчас разбираются в причинах ЧП
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Школьник из Бурятии Даша Гомбоев спас тонущую девочку, толком не умея плаватьШкольник из Бурятии Даша Гомбоев спас тонущую девочку, толком не умея плавать
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- А ваш сын дома? Хочу ему спасибо сказать, он мне жизнь спас.

Мать 10-классника Даши Гомбоева, которая открыла дверь, не сразу поняла, о чем речь. На пороге стояла 14-летняя Аюна (имя изменено). Она рассказала, что едва не утонула, а Даши ее спас.

В те дни школьники из бурятского села Улзытэ поехали отдыхать на три дня в летний лагерь. На вторые сутки вожатая повела их на речку Кодун. Дети загорали, купались, и вдруг одна из девочек начала тонуть.

- В том месте оказалось слишком глубоко, а я плавать не умею, - вспоминает с ужасом Аюна. – Меня понесло течением. Хотела закричать, но не получалось. Очень перепугалась!

Даши Гомбоев заметил, что девятиклассница в беде, и бросился в реку, несмотря на то что сам только-только научился держаться на воде. Не испугался!

- Девочка начала хвататься за меня, - поразительно спокойно рассказывает десятиклассник. – Пришлось уворачиваться, а то бы так вдвоем и ушли ко дну. Схватил ее и едва вытащил на берег. Уже потом задумался, чем могло все обернуться, стало страшно… Но сейчас я бы все равно поступил так же.

Отдых в лагере закончился, дети вернулись домой, а о подвиге Даши Гомбоева никто так и не узнал.

- Вожатая лагеря все это время находилась с детьми, - объясняет мать юного героя Сарюна Цыбжитова. – Плавать она не умеет, поэтому сама сделать ничего не могла. Однако возмущает другое. После того как сын спас девочку, вожатая приказала ничего не рассказывать родителям: мол, сами виноваты, что купаться полезли. А если бы не мой сын и случилось страшное, тоже бы заставили всех молчать? Я потом с ним поговорила, а он только плечами пожал, мол, спас и спас. Сам скромничает, считает, что так на его месте поступил бы каждый. Я сразу же позвонила директору школы, которая организовала выезд, но оказалось, что и от нее это происшествие скрыли.

Сейчас школа проводит служебное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности. Кроме того, руководство учреждения готовит документы для награждения Даши Гомбоева.

Сам же мальчишка, у которого хорошие успехи в учебе, особенно по информатике, теперь мечтает работать спасателем или полицейским.

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