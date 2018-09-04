Актриса Кристина Бабушкина рассказала о смерти своего отца

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-04T16:32:43+03:00

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Актриса Кристина Бабушкина, которая родилась и выросла в Иркутске, поделилась своим горем в социальных сетях: «Ушел… Мой папа…Восхитительный музыкант, талантливый гобоист, добрый человек, мудрый и любимый». На память об отце Константине Степановиче наша знаменитая землячка показала поклонникам и одно из его сообщений, адресованных ей. Нетрудно догадаться, что слова поддержки папа написал Кристине, когда она переживала один из сложных периодов в своей жизни: «Доча постарайся принять издержки своей профессии, но постарайся включать голову! Это очень важно и для профессии, и для здоровья…» (орф. и пункт. сохранены).

Поклонники, близкие и друзья Кристины Бабушкиной уже написали сотни комментариев с соболезнованиями.

Известно, что Константин Бабушкин жил в Иркутске, его дочь часто приезжала в гости к родным. Не раз признавалась, что отдых на малой родине – лучшая разгрузка для нее. Кристира родилась в музыкальной семье: ее отец входил в состав областного губернаторского оркестра, в котором играл на гобое. Мама Ольга Станиславовна руководила камерным хором в местной филармонии, а также преподавала в музыкальном колледже.

Напомним, Кристина давно завоевала популярность в большом кино. Сыграла очень много ролей, в том числе и таких нашумевших фильмах , как «Примадонна», «Национальное достояние», «Подруга банкира», «Духless» и других. Всего несколько месяцев назад она сыграла Авдотью в популярном сериале «Кровавая барыня».