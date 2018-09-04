Сергей Левченко: Здесь будут воспитываться космонавты

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-04T11:25:01+03:00

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Под музыку Георгия Свиридова «Время, вперед!» и знаменитое гагаринское «Поехали!» в поселке Молодежном Иркутского района 1 сентября торжественно открыли новую современную Школу имени Героев космонавтов Иркутской области.

Старт работе стратегического образовательного объекта дали губернатор Приангарья Сергей Левченко и космонавт Анатолий Иванишин.

- Мы сегодня присутствуем на значимом для всех жителей региона и очень ярком событии, - обратился глава Иркутской области к участникам торжественной церемонии. - Школа в поселке Молодежном особенная: она пропитана космическим духом. Уверен, здесь будут воспитываться космонавты. Взрослые сделали все, чтобы детям было интересно и комфортно учиться в этом просторном современном здании. Теперь школьникам нужно постараться, чтобы в будущем достичь космических высот.

Герой России, летчик-космонавт и наш земляк Анатолий Иванишин отметил, что с поселком Молодежным его связывает очень многое.

- Когда-то здесь, в стенах сельхозинститута, работал мой дед - доктор наук, профессор Анатолий Иванович Иванишин. Одна из улиц поселка носит его имя. И очень отрадно, что сейчас в Молодежном открылась такая современная школа. Надеюсь, из нее выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику. Учеба - нелегкий труд, но почетный и благородный. Желаю всем в нем удачи! - сказал космонавт.

Школа в Молодежном - второе образовательное учреждение в области, построенное благодаря участию региона в федеральной программе «Большая перемена».

Общий объем средств, направленных на ее строительство и оснащение, составил более миллиарда рублей, в том числе 593,9 млн из федерального бюджета, 400,4 млн из областного и 44,3 млн из местного.

Образовательное учреждение состоит из одноэтажного и семи трехэтажных блоков. Площадь зданий - 26,5 тыс. кв. м.

Один из фасадов украшают портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя «Ангара». Над входом установлен макет первого искусственного спутника Земли. Каждый из восьми корпусов школы, по задумке строителей, соответствует одной из планет Солнечной системы. В перспективе в школе появится музей космоса.

Стоит отметить, что объект возводился с учетом всех современных требований безопасности. В целях создания доступной среды для маломобильных категорий граждан здесь предусмотрены пандусы и четыре пассажирских лифта.

Также в школе есть залы для занятий спортом и хореографией, тир, бассейн и амфитеатр.

Учреждение является пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которую возглавляет летчик-космонавт Сергей Рязанский.

- Уверен, в этой школе вы не только получите отличные знания, но и сумеете реализовать свои мечты, совершить новые открытия, выберете правильный жизненный путь! - обратился к ученикам, для которых 1 сентября открылись двери нового образовательного учреждения, губернатор Сергей Левченко.

Портрет Юрия Гагарина и изображение ракеты-носителя «Ангара» украсили фасад учреждения образования.Фото: Александр ШУДЫКИН

ЦИФРА ДНЯ

4 новые школы открыли 1 сентября 2018 года в Иркутской области.

1275 мест - в поселке Молодежном Иркутского района.

725 мест - в микрорайоне Китой Ангарска.

1125 мест - в школе № 19 Иркутска.

154 места - в поселке Горячий Ключ Иркутского района.

НАША СПРАВКА

Всего в Иркутской области 2018 образовательных учреждений, в том числе 873 школы.

Число обучающихся в этом учебном году составит 321 616 человек, что на 8,7 тысячи больше, чем в 2017-м. Первоклассников - 35,3 тысячи. Это на 5716 больше, чем в прошлом году.

В 83 организациях среднего профессионального образования насчитывается порядка 13 тысяч студентов.

В 597 школах региона учебный процесс будет организован в одну смену, еще 236 пока сохраняют двухсменный режим.

Из сел и поселков к месту учебы в этом году организуют подвоз более 20 тысяч школьников. Из областного бюджета выделено 97 млн рублей на приобретение 57 школьных автобусов для 26 муниципальных образований. Всего в перевозках задействовано 517 автобусов.

До конца года в регионе завершат строительство еще двух школ: в поселке Усть-Уда и селе Тутура Жигаловского района. Капитальный ремонт прошел в 39 школах региона. На эти цели из областного и муниципальных бюджетов направлено 776,1 млн рублей.

Первый звонок прозвенел для учеников из разных населенных пунктов Иркутского района.Фото: Александр ШУДЫКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Праздник «Здравствуй, университет!» прошел в Иркутске

Первого сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в торжественном мероприятии «Здравствуй, университет!» и поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний.

- В этом году мы впервые проводим такую большую линейку для первокурсников всех вузов Приангарья, - отметил глава Приангарья. - Я уверен, что праздник «Здравствуй, университет!» станет хорошей, доброй традицией для новых поколений студентов. Иркутская область - уникальный образовательный и научный центр, признанный лидер в подготовке квалифицированных кадров для экономики Сибири и Дальнего Востока. Вузы региона славятся богатой историей и традициями, преданными делу педагогами и блестящей плеядой своих выпускников.

Губернатор также напомнил, что в этом году отмечаются 100-летие системы высшего образования Восточной Сибири и вековой юбилей Иркутского государственного университета. В 2019 году 100 лет исполнится Иркутскому государственному медицинскому университету.

- Студенческая пора, несомненно, - самый интересный, веселый и в то же время ответственный период жизни. В студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов. Уверен, что вы обязательно найдете применение своим знаниям здесь, в Иркутской области. Нам нужны высококвалифицированные, талантливые и хорошо подготовленные специалисты, потому что у нас большие планы по социально-экономическому развитию региона. И если вам удастся полностью реализовать свой потенциал на родине, то это дополнительный плюс к имиджу вашего вуза, - обратился к студенчеству Сергей Левченко.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018 г.