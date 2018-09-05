2018-09-05T05:35:32+03:00
Происшествия

Видео с места авиакатастрофы Ми-8 в Иркутской области: тела погибших направлены на судмедэкспертизу

Следователи осмотрели место крушения вертолета и приступили к допросу свидетелей [фото, видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Следователи осмотрели место крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области. Фото: ВС СУТ СК РоссииСледователи осмотрели место крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области. Фото: ВС СУТ СК России
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Расследование уголовного дела о катастрофе вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжается. Следователи осмотрели место крушения. Напомним, борт с тремя членами экипажа вылетел 2 сентября для аэрофотосъемки из Усть-Кута в поселок Кунерма, что в Казачинско-Ленском районе. Вертолет разбился в 123 км от поселка Нижнеангарск, трое человек погибли. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следователи осмотрели место крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области.

- Сейчас изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. - Тела трех погибших членов экипажа направлены в областной центр для производства судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы.

Кроме того, в причинах трагедии разбирается МАК. В ближайшее время эксперты сформированной комиссии вылетят из Москвы в Иркутскую область. Они займутся изучением технического состояние вертолета и его черных ящиков.

Вертолет Ми-8 прошел техобслуживание незадолго до катастрофы. Фото: соцсети

Вертолет Ми-8 прошел техобслуживание незадолго до катастрофы. Фото: соцсети

Стоит сказать, что в июле 2018 года воздушное судно прошло плановое обслуживание, а перед вылетом был проведен его техосмотр. И экипаж обладал большим опытом полетов. Авиакомпания, в которой они работали, пообещала выплатить семьям погибших по три миллиона рублей.

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