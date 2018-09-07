Погода в Иркутске 7 сентября: днем снова тепло

СЕГОДНЯ 02:04 2018-09-06T15:16:03+03:00

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Итак, осень потихоньку вступает в свои права. Погода в Иркутске на 7 сентября контрастная - то есть утром прохладно, а днем - жарко. Это значит, что без теплой одежды тем, кто спешит на учебу или работу не обойтись.

Как сообщают иркутские синоптики, в городе на рассвете всего 0 градусов, возможен даже небольшой дождь. К обеду потеплеет до +14, +19 градусов. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В Иркутской области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный с переходом днем в западных и южных районах на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +3,+8 градусов, при прояснении 0,-3, заморозки, днем +14,+19, при облачной погоде +6,+11.