2018-09-06T07:38:23+03:00
Политика

Эдуард Дикунов потребовал от правительства решений по изменению качества жизни в Приангарье

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Эдуард Дикунов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Ольга Никанорова.Эдуард Дикунов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Ольга Никанорова.
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Депутат Заксобрания Иркутской области Эдуард Дикунов внес в парламент и правительство Приангарья ряд инициатив. Так, парламентарий предложил правительству конкретные меры по решению проблемы точечной застройки: обязать администрации муниципалитетов при выделении застройщикам земельных участков для возведения жилья заключать с ними договор комплексного развития этих участков. То есть, чтобы вместе с жильем в обязательном порядке возводилась инфраструктура для полноценной жизни: школы, детские сады, поликлиники, создавались парки и скверы.

- Точечная застройка не просто нарушает облик любого города. Она, во-первых, в буквальном смысле лишает горожан воздуха и солнца, возникая там, где, по-хорошему, должно быть либо свободное благоустроенное пространство для прогулок и отдыха, либо жизненно важная инфраструктура, - подчеркивает Эдуард Дикунов. - Во-вторых, точечная застройка банально обесценивает квартиру того человека, который живет в неразвитом районе, где из-за хаотично возведенных башен невозможно построить школу или поликлинику.

Также Эдуард Дикунов предложил региональному правительству взять за правило обеспечивать дворы спортивными площадками и уличными тренажерами. Горожане стремятся вести здоровый образ жизни, однако не у всех есть возможность оплачивать услуги спортивных комплексов. Установка уличных спортплощадок и тренажеров - это реальная мера по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни, профилактики детской и подростковой преступности. В связи с этим депутат предложил включить оборудование уличных спортивных площадок в минимальный перечень работ по благоустройству дворов.

Эдуард Дикунов предложил правительству Иркутской области конкретные меры по решению проблемы точечной застройки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эдуард Дикунов предложил правительству Иркутской области конкретные меры по решению проблемы точечной застройки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блок предложений по развитию социальной сферы содержит предложение о совершенствовании системы льготного проезда в общественном транспорте. Эдуард Дикунов на основании обращений, поступающих от жителей Приангарья, предложил региональному правительству разработать механизм льготного проезда у частных перевозчиков.

- Льготный проезд должен быть не только в муниципальном, но и частном общественном транспорте, - отметил депутат. - Это касается как городских, так и пригородных и междугородних маршрутов. У льготников должна быть возможность ездить в общественном транспорте в любом городе региона, используя при этом один льготный проездной билет.

Еще одно предложение касается поддержки многодетных семей. По закону они имеют право на получение земельного участка для строительства дома. Однако в Иркутске и Иркутском районе процесс обеспечения многодетных участками идет недопустимо медленно, в том числе из-за того, что земель просто не хватает. Эдуард Дикунов предложил ввести новую меру поддержки: если многодетной семье в течение года не выделили земельный участок, она должна получить денежную компенсацию.

Кроме того, депутат коснулся темы оказания медицинских услуг в частных клиниках по полису ОМС. От жителей региона в адрес Эдуарда Дикунова часто поступают жалобы на то, что многие частные медицинские центры не принимают пациентов по полисам обязательного медицинского страхования, хотя есть законодательная база, которая позволяет любому жителю пользоваться услугами частной медицины по полису ОМС. Эдуард Дикунов считает, что региональное правительство должно, во-первых, наладить диалог с коммерческими клиниками, во-вторых, принять меры для того, чтобы эта законодательная база заработала.

Установка уличных спортплощадок и тренажеров - это реальная мера по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Установка уличных спортплощадок и тренажеров - это реальная мера по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Многие вопросы, даже застарелые, с которыми ко мне обращаются жители Иркутска и области, на самом деле не требуют проявления политической воли и выработки непопулярных решений. Решения зачастую лежат на поверхности, - отметил Эдуард Дикунов. - При этом эффект от устранения той или иной проблемы будет мощным, так как это коснется огромного числа жителей.

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