Третьеклассник упал в двухметровый ров рядом со школой в Усолье-Сибирском

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-06T14:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из школ в Усолье-Сибирском стала похожа на средневековый замок: вдоль забора, ограждавшего здание, теперь еще и двухметровый ров появился. Началась первая учебная неделя, дети пошли штурмовать крепость знаний. Этот путь оказался тернист для одного из третьеклассников - он свалился в яму.

- И ведь рассказал мне об этом не сразу, - возмущается мама мальчика Анастасия. - Учится сын со второй смены. Вернулся, я у него спросила, как дела? Ответил, мол, все хорошо. А через несколько часов пожаловался, что его тошнит, голова кружится и спина сильно болит. Сказал, что его избили.

Женщина повезла ребенка в больницу, по пути расспрашивая, что же все-таки случилось. Ребенок молчал. Дело в том, что у мальчишки уже были проблемы в школе, когда его обижали другие ученики, но вроде бы все конфликты удалось разрешить.

- Врачи сказали, что у сына сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей спины, - перечисляет Анастасия. - Я попросила вызвать полицию, чтобы написать заявление о нападении на моего ребенка. И сама сидеть, сложа руки, не стала и опубликовала в соцсетях пост с просьбой откликнуться свидетелям.

Тогда и выяснилось, что после уроков третьеклассник с мальчишками крутился около забора школы. И то ли правда повздорил с кем-то, то ли они играли. В общем, случайно или нет, но третьеклассника столкнули в ров. Ребенок упал и сильно ударился головой о кирпичи, которые лежали на дне.

Ров, вырытый рядом со школой в Усолье-Сибирском, долгое время не был ничем огорожен

А ведь еще до 1 сентября родители, которые ходили мимо школы, косились на ров. Надеялись все-таки, что его засыплют к началу учебного года.

- Ничего огорожено не было ни тогда, ни потом, никого, кто следил бы за безопасностью на месте, тоже не было, но я больше переживала из-за того, что забор может рухнуть, - говорит Анастасия. - После того как вырыли яму, ограждение стало шататься. А тут вон как вышло!

Полицейские в итоге пришли к выводу, что третьеклассника никто не обижал. Сейчас он находится в больнице на обследовании. Сколько времени проведет там, врачи прогнозов не дают. Ну а мать мальчика намерена подавать иск в суд против торгового центра. Он находится в соседстве с учебным заведением, и земляные работы заказали именно его владельцы. Здесь ремонтируют коммуникации. Но не повториться ли ЧП с другими школярами?

— Мы натягивали сигнальные ленты, - уверяет бизнесмен, ответственный за работы. - Но их уже дважды срывали. После происшествия установили деревянное ограждение, в районе работ ставим дежурного. Завершим ремонт к концу недели.