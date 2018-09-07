Подарок на День знаний: сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили школьников и студентов с 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-07T14:00:12+03:00

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Подарочные канцелярские наборы появились в рюкзаках у первоклассников из сел Жигаловского района. А в поселке Магистральном Казачинско – Ленского района таким образом поздравили с началом учебного года детей – сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 1, над которым ООО «Газпром добыча Иркутск» шефствует с 2012 года, на средства компании приобретена школьная форма.

Не забыли в компании и про студентов - будущих специалистов, которые скоро, возможно, пополнят ряды сотрудников «Газпрома». Так, выступая в торжественной церемонии, посвященной началу учебного года в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов подчеркнул, что сейчас по целевому набору ПАО «Газпром» в ИрНИТУ обучаются 45 человек. Он выразил надежду, что по окончании университета студенты вольются в коллектив газодобывающей компании и внесут свой вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса.

Приток новых специалистов особенно актуален в свете реализации предприятиями ПАО «Газпром» Восточной газовой программы - проекта, имеющего ключевое значение для социально-экономического развития как восточных регионов, так и страны в целом. В рамках этой программы ООО «Газпром добыча Иркутск» выполняет разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения – одного из крупнейших на востоке России..

Таким образом, у молодых специалистов есть уникальный шанс поучаствовать в историческом для страны проекте!