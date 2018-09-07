2018-09-07T14:00:12+03:00
Общество

Подарок на День знаний: сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» поздравили школьников и студентов с 1 сентября

Серию благотворительных мероприятий провело предприятие на севере региона и в Иркутске
Анна ПАВЛОВА
Поделиться:
Во время празднования Дня знаний в Иркутском детском доме №1. Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»Во время празднования Дня знаний в Иркутском детском доме №1. Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»
Изменить размер текста:

Подарочные канцелярские наборы появились в рюкзаках у первоклассников из сел Жигаловского района. А в поселке Магистральном Казачинско – Ленского района таким образом поздравили с началом учебного года детей – сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 1, над которым ООО «Газпром добыча Иркутск» шефствует с 2012 года, на средства компании приобретена школьная форма.

Не забыли в компании и про студентов - будущих специалистов, которые скоро, возможно, пополнят ряды сотрудников «Газпрома». Так, выступая в торжественной церемонии, посвященной началу учебного года в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов подчеркнул, что сейчас по целевому набору ПАО «Газпром» в ИрНИТУ обучаются 45 человек. Он выразил надежду, что по окончании университета студенты вольются в коллектив газодобывающей компании и внесут свой вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса.

Приток новых специалистов особенно актуален в свете реализации предприятиями ПАО «Газпром» Восточной газовой программы - проекта, имеющего ключевое значение для социально-экономического развития как восточных регионов, так и страны в целом. В рамках этой программы ООО «Газпром добыча Иркутск» выполняет разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения – одного из крупнейших на востоке России..

Таким образом, у молодых специалистов есть уникальный шанс поучаствовать в историческом для страны проекте!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гостил у друга: найден пропавший пять дней назад 16-летний школьник из Шелеховского района
Сергей Левченко: Нужно внимательно подойти к объемам финансовой помощи муниципалитетам
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион» в городе Шелехове
В поселке Молодежном Иркутского района откроют поликлинику
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов приедет на семинар в Иркутск
В Иркутске пенсионерка не заметила пожар в собственной квартире
Ребенок утонул в ванной на руках пьяной спящей матери в Иркутске
В 130 квартале открыли дополнительный пункт скорой помощи временного пребывания
В Иркутске подорожали куриные яйца и огурцы, зато подешевели помидоры и гречка
Ритуальным службам Иркутска запретили снимать в аренду помещения в больницах
Ударил полицейского кулаком в лицо: за нападение на сотрудника 22-летний житель Братска попал в колонию
Ищите "Расписание уроков" в ежедневной "КП" 11 сентября
ДТП в Иркутске: инспекторы назвали основные причины аварий
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Иркутске: работы на правом берегу продолжаются