Бизнес на кожаном мяче: 180 тысяч рублей за автографы футболистов сборной Бразилии просит иркутянин

СЕГОДНЯ 08:35 2018-09-07T08:41:13+03:00

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- Вот гляди, летом работал на матчах чемпионата мира по футболу, приехал не с пустыми руками, - с восторгом показывает фото на смартфоне один знакомый, вернувшись из командировки из Сочи. – Купил майку сборной Бразилии, пять тысяч за нее не пожалел, пробрался к отелю где они жили, и взял автограф у самого Неймара.

Да, мундиаль прошел почти два месяца назад, но те болельщики, которым посчастливилось побывать на матчах мирового форума, до сих пор с упоением рассказывают об этом самом футбольном лете в истории страны. И конечно, хвастаются перед друзьями трофеями, которыми удалось разжиться в Москве, Казани, Самаре, и других городах, где проводились главные футбольные матчи четырехлетия.

Но, некоторые из болельщиков, вернувшись домой, и отойдя от эмоций, не стали оставлять памятные трофеи на всю жизнь, чтобы потом показывать внукам, а решили на этом немного подзаработать. Все-таки поездка должна окупиться. Так сделал и иркутянин Владимир. На днях он выставил на продажу мяч с автографами игроков сборной Бразилии. И хотя росписи главной звезды пентакомпеонов Неймара там нет, делать скидку на этом сибиряк не стал, и сразу загадал сумму в 180 тысяч целковых.

- Автографы почти две недели собирала моя жена, во время нашего летнего отдыха в Сочи, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Владимир. – Как раз там бразильцы и базировались. Она узнала, в каком отеле они живут, и дежурила там. Футболисты всегда возвращались с тренировки пешком, и спокойно подходили, расписывались. Почему нет Неймара? Да у него корона на голове, его с гостиницы на стадион и обратно возила машина. Так что подобраться не получилось.

А вот звезды мадридского «Реала» Марселу и Каземиро оказались простыми ребятами. Они с удовольствием оставили свои росписи, так же как главный тренер бразильцев Тите, и игроки Алисон, Фред, Данило, Фернандинью и др. Всего набралось 9 сборников. При этом подтверждение того, что все эти закорючки Владимир поставил маркером не сам, у него есть. Иркутянин обещает предоставить потенциальному покупателю доказательства в виде фото и видео. Жене Владимира удалось сделать селфи с игроками. Эти снимки и останутся семье на память о мундиале.

- Сначала мяч продавать не хотели, - говорит Владимир. – Но сейчас срочно понадобились деньги. Все-таки летом потратились в отпуске, хочется отбить хотя бы какие-нибудь копейки. Почему выбрали такую сумму? Долго изучали в интернете, где продают подобные вещи. Увидели, что например одна карточка с автографом Неймара стоит 25 тысяч рублей. А у нас несколько росписей, так почему должно быть дешевле.

А ведь заядлых, и главное богатых футбольных коллекционеров не остановит никакая сумма. Владимир признается, что практически нашел покупателя, причем тот готов приехать за памятным сувениром с севера Иркутской области.

- Звонил болельщик из Бодайбо, - говорит Владимир. – Сказал, что отдаст 180 тысяч, и сам приедет за ним. Не знаю, правда, или нет, ждем.

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