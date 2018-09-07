2018-09-07T08:41:13+03:00
Общество

Бизнес на кожаном мяче: 180 тысяч рублей за автографы футболистов сборной Бразилии просит иркутянин

Росписи пентакомпеонов болельщику удалось получить во время летнего отпуска в Сочи [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Иркутянин продает мяч с автографами футболистов сборной Бразилии за 180 тысяч рублей. Фото: личный архив.Иркутянин продает мяч с автографами футболистов сборной Бразилии за 180 тысяч рублей. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

- Вот гляди, летом работал на матчах чемпионата мира по футболу, приехал не с пустыми руками, - с восторгом показывает фото на смартфоне один знакомый, вернувшись из командировки из Сочи. – Купил майку сборной Бразилии, пять тысяч за нее не пожалел, пробрался к отелю где они жили, и взял автограф у самого Неймара.

Да, мундиаль прошел почти два месяца назад, но те болельщики, которым посчастливилось побывать на матчах мирового форума, до сих пор с упоением рассказывают об этом самом футбольном лете в истории страны. И конечно, хвастаются перед друзьями трофеями, которыми удалось разжиться в Москве, Казани, Самаре, и других городах, где проводились главные футбольные матчи четырехлетия.

Но, некоторые из болельщиков, вернувшись домой, и отойдя от эмоций, не стали оставлять памятные трофеи на всю жизнь, чтобы потом показывать внукам, а решили на этом немного подзаработать. Все-таки поездка должна окупиться. Так сделал и иркутянин Владимир. На днях он выставил на продажу мяч с автографами игроков сборной Бразилии. И хотя росписи главной звезды пентакомпеонов Неймара там нет, делать скидку на этом сибиряк не стал, и сразу загадал сумму в 180 тысяч целковых.

- Автографы почти две недели собирала моя жена, во время нашего летнего отдыха в Сочи, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Владимир. – Как раз там бразильцы и базировались. Она узнала, в каком отеле они живут, и дежурила там. Футболисты всегда возвращались с тренировки пешком, и спокойно подходили, расписывались. Почему нет Неймара? Да у него корона на голове, его с гостиницы на стадион и обратно возила машина. Так что подобраться не получилось.

А вот звезды мадридского «Реала» Марселу и Каземиро оказались простыми ребятами. Они с удовольствием оставили свои росписи, так же как главный тренер бразильцев Тите, и игроки Алисон, Фред, Данило, Фернандинью и др. Всего набралось 9 сборников. При этом подтверждение того, что все эти закорючки Владимир поставил маркером не сам, у него есть. Иркутянин обещает предоставить потенциальному покупателю доказательства в виде фото и видео. Жене Владимира удалось сделать селфи с игроками. Эти снимки и останутся семье на память о мундиале.

- Сначала мяч продавать не хотели, - говорит Владимир. – Но сейчас срочно понадобились деньги. Все-таки летом потратились в отпуске, хочется отбить хотя бы какие-нибудь копейки. Почему выбрали такую сумму? Долго изучали в интернете, где продают подобные вещи. Увидели, что например одна карточка с автографом Неймара стоит 25 тысяч рублей. А у нас несколько росписей, так почему должно быть дешевле.

А ведь заядлых, и главное богатых футбольных коллекционеров не остановит никакая сумма. Владимир признается, что практически нашел покупателя, причем тот готов приехать за памятным сувениром с севера Иркутской области.

- Звонил болельщик из Бодайбо, - говорит Владимир. – Сказал, что отдаст 180 тысяч, и сам приедет за ним. Не знаю, правда, или нет, ждем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Селфи с Криштиану Роналду: чего это стоило иркутянке.

Иркутянин продает мяч с автографами игроков сборной Бразилии по футболу

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Иркутске подорожали куриные яйца и огурцы, зато подешевели помидоры и гречка
Ритуальным службам Иркутска запретили снимать в аренду помещения в больницах
Ударил полицейского кулаком в лицо: за нападение на сотрудника 22-летний житель Братска попал в колонию
Ищите "Расписание уроков" в ежедневной "КП" 11 сентября
ДТП в Иркутске: инспекторы назвали основные причины аварий
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Иркутске: работы на правом берегу продолжаются
Поиски продолжаются: 16-летнего школьника из Шелехова не могут найти уже четыре дня
В Иркутске планируют построить концертный зал Дениса Мацуева на 1200 мест
МЧС: на Байкале ожидается шторм - не отправляйтесь в длительные походы
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» по буллитам проиграл «Тамбову» в первом матче нового сезона
Очередной разгром: иркутский ФК «Зенит» проиграл «Сахалину» в матче Первенства ПФЛ
Вот это да: в честь Дня города в трамваях Улан-Удэ три дня будут ездить за рубль
Проезд ограничат на неделю в Академгородке в Иркутске
Угнать за 60 секунд: похитителя двух автомобилей «Тойота Премио» поймали в Усть-Илимске
В тоннеле под 130 кварталом в Иркутске загорелся силовой кабель
Пропавшие при сплаве по Иркуту туристы найдены целыми и невредимыми
Прощай, квартира и машина: должник из Иркутска лишится имущества, купленного на заемные деньги
Всероссийский день трезвости, 11 сентября, в Иркутске отметят сухим законом
У учительницы из села под Нижнеудинском украли 11 тысяч рублей
Эмир Кустурица в Иркутске: творческая встреча с режиссером пройдет в Иркутском областном кинофонде
Пропавших при сплаве по Иркуту туристов разыскивают в Слюдянском районе
Пожар в Ангарске: из горящего дома спасли пять жильцов
«Ростелеком» в Иркутской области подготовил систему видеонаблюдения в день единого голосования 9 сентября
Стационар Аларской районной больницы на 155 мест открылся в Кутулике
Памятные знаки конфессий установят в Иерусалимском парке Иркутска
В Иркутске-II на три дня перекрыли улицу Сибирских партизан: как пойдет транспорт