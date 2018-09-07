Помощник депутата убил брата ради наследства в три квартиры и дома в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-07T14:48:26+03:00

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«Все уже доказано. Дадут не больше 10 лет. Это нестрашно», - голос 30-летнего Павла Моисеева (имя и фамилия изменены) в телефонной трубке был спокойным. Он как будто знал, что однажды уже не вернется домой из отдела полиции. Мужчина звонил жене, чтобы успокоить. 21-летней Ирине Моисеевой этот разговор казался ночным кошмаром. Она не могла поверить в правдивость страшных слухов, окутавших небольшой сибирский поселок. Будто бы ее супруг - бизнесмен и помощник депутата - убил брата ради наследства, а затем пытался избавиться от трупа.

К гадалке не ходи

«Без вести пропал 42-летний Кирилл Моисеев. Ушел из дома 29 октября и не вернулся. Был одет в черную короткую дубленку, черные джинсы и кожаные зимние ботинки. Приметы: худощавого телосложения, рост 160 - 165 см, волосы прямые темно-русые, глаза голубые». Такое объявление разлетелось по интернету в 2017 году. К нему прилагалось фото мужчины из паспорта.

Пропавшего без вести Кирилла Моисеева искали с помощью экстрасенсов. Фото: соцсети

«У человека психические отклонения были?» – подключились к поискам экстрасенсы и исписали три виртуальные странички:

«Похоже, его нет в живых».

«Может находиться в заброшенном здании, в тихом месте, которое почти не посещается».

«На Таро - башня, смерть».

«Были отклонения, но не выраженные, - вступила в переписку Ирина. – Человек он замкнутый, семьи нет. Из родных - один брат. Но они уже лет десять не общались, хотя Кирилл жил в нашем доме двумя этажами выше».

Для поселка, где жителей всего-то чуть больше 30 тысяч, исчезновение человека – серьезное ЧП. Все здесь друг друга знают. Сразу вспомнили, что в семье - это уже не впервые. В ноябре 2016 года пропала без вести сестра Кирилла.

Квартирный вопрос

В семье Марии (матери Кирилла и Павла) было трое детей. Поднимала она их одна, но больше всего любила самого младшего Павла и надеялась, что именно он унаследует успешный бизнес. Женщина держала ювелирный магазин. Старшие дети Кирилл и Валентина родились болезненными, да и выросли безучастными ко всему вокруг. Учебу после школы продолжать не стали, работать не хотели. Так и прошло полжизни, тогда как Павел окончил новосибирский вуз и получил диплом юриста. А в ноябре 2015 года погибла мать в автокатастрофе. Через год случилась еще одна беда – пропала Валентина. Весной уже 2017-го ее нашли мертвой в лесу, рядом с загородной трассой: 40-летняя женщина замерзла насмерть. Но как она там оказалась? Почему была одна? Эти вопросы до сих пор остаются загадкой.

Так двум братьям остался в наследство магазин, три квартиры и дом, которые поделить они никак не могли. Павел продолжил дело матери, как и она, содержал брата, всю недвижимость собирался переписать на себя - боялся, что Кирилл промотает свою долю. А тот ни в какую не соглашался на это. Дошло до суда.

«Иск о признании права собственности на наследство оставить без рассмотрения», - постановил районный суд. Добиться своего Павел не смог.

Бизнесмен-разнорабочий

- Я в поселке краем уха слышала о спорах мужа с его братом, но ни разу не видела их вместе, - вспоминает Ирина. – Да и самого Кирилла всего пару раз в жизни встречала. Вообще Паша редко рассказывал о своих проблемах. Мы познакомились два года назад, он не производил впечатление богатого и успешного человека. Работал на пилораме и ездил на старенькой «Тойоте».

Жена братоубийцы не подозревала, что живет с монстром. Фото: соцсети

А все потому, что после гибели матери ювелирный бизнес пошел плохо. Павел погряз в долгах. Взял два кредита по полмиллиона рублей каждый. Деньги вложил в дело, но просчитался. Пришлось браться за любую работенку, чтобы хоть как-то наскрести на ежемесячные платежи да на жизнь оставить. Павел вкалывал на пилораме, был грузчиком, таксовал.

Однако все финансовые проблемы можно было решить, подумал Павел, только через наследство…

Каин и Авель

- Ну и зачем ты опять пришел? – удивился Кирилл, увидев на пороге брата. – Опять будешь просить отказаться от наследства? Ну сколько раз я тебе говорил, что не отдам свою долю!..

Этими словами он подписал себе смертный приговор. Павел выхватил из рукава нож и, повалив брата на пол, начал хладнокровно наносить ему удары в сердце. Однако это была не вспышка гнева. Помощник депутата и бизнесмен был уверен, что спланировал идеальное преступление.

За неделю до этого он выкопал в гараже могилу, купил полиэтиленовые пакеты и около сотни литров аккумуляторной жидкости в разных магазинах, чтоб не вызывать подозрение. Как-то раз Павел случайно капнул ею на одежду и удивился, как моментально серная кислота разъела ткань. Он понадеялся, что так же быстро получится избавиться и от трупа брата.

После расправы Павел завернул мертвого Кирилла в полиэтилен, под покровом ночи погрузил в багажник и довез до гаража. Бросил труп в яму, залив в пакет аккумуляторную жидкость. Сверху положил лист фанеры и засыпал землей. Однако план провалился…

Преступление и наказание

Через несколько дней Павел решил убедиться, что от тела брата не осталось и следа. Раскопал «могилу» и с ужасом обнаружил, что труп целехонек. Серная кислота прожгла полиэтилен и впиталась в землю, оставив на теле Кирилла химические ожоги. Но от плана Павел решил не отступать, сделав ставки на то, что искать труп в гараже никто не будет.

- Мне муж сказал, что к брату пошел, а того дома не оказалось и дверь открыта, - вспоминает жена Павла. – Он пошел в полицию, написал заявление. Попросил меня опубликовать объявление в соцсетях с просьбой помочь в поисках. Пашу потом еще на допросы несколько раз вызывали. Я у него спрашивала, как он думает, что могло случиться. Муж отвечал, что брат, наверное, загулял. Вел себя обычно. Хотя у нас тогда дочка родилась, может, занятая повседневными заботами просто чего-то не заметила в его поведении.

Павел просчитался не только с аккумуляторной жидкостью. После убийства он пошел к нотариусу и там узнал, что сможет вступить в наследство только после того, как Кирилла официально признают погибшим. А случится это не раньше чем через пять лет: так принято в случае с пропавшими без вести. Да еще и полиция постоянно вызывала на допросы. Выдержать психологического давления он не смог и решил сдаться.

- Последний месяц перед задержанием прошел как-то спокойно, - говорит Ирина. - Паша заботился обо мне и дочке, проводил много времени с нами. Но, Боже, это просто ужасно, что он натворил! Он ведь в жизни и мухи не обидел, а тут человека убил! Неужели он и правда такой монстр?! Я поверила в это только, когда на очной ставке Паша спокойно и подробно отвечал на вопросы следователя, как готовился к преступлению и как его совершал. Я, кстати, не обращала внимания на его поздние возвращения домой, ведь он в такси работал. Полиэтилен и аккумуляторную жидкость он хранил, видимо, в гараже. Единственное, что я заметила, – это новый нож в доме. Но у Паши было много инструментов, поэтому я даже не придала значения. Может, ему нож в хозяйстве нужен был. А теперь вот еще в поселке сразу заговорили, что и сестра не случайно пропала. Тяжело это все. Как нам теперь со всем этим жить?

Суд в конце августа вынес Павлу приговор. Чуть больше, чем он ожидал, – 12 лет в колонии строгого режима.

- Я не буду обжаловать, - твердо заявил братоубийца, который надеется, что вернется к жене и дочери и что втроем они заживут как ни в чем не бывало.