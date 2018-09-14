2018-09-13T22:07:09+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 14 сентября: днем будет +12, +14 градусов

По прогнозам синоптиков, дождя и снега днем не ожидается
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Погода в Иркутске на 14 сентября: днем будет +12, +14 градусовПогода в Иркутске на 14 сентября: днем будет +12, +14 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мокрый снег, накрывший Иркутск вчера, стал неожиданностью. Однако холода приостановили свое наступление на город. И хоть ночью 14 сентября еще шел небольшой мокрый снег, столбик термометра опустился до -1 градуса, а за городом и до – 4, днем осадков уже не ожидается. Воздух прогреется до +12, +14 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

В других городах и селах региона погода будет тоже осенней. Переменная облачность, мокрый снег, дождь. А с утра ожидается туман.

- Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +4,-1 градуса, при прояснении -2,-7, заморозки, днем +9, +14, при облачной погоде +3, +8.

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