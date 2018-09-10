Погода в Иркутске 10 сентября: дождь и ветер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-09T17:06:48+03:00

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В Иркутске 10 сентября дождливая погода. Осень вступает в свои права. В Иркутске облачно с прояснениями, ночью дождь, днем сильный дождь, ветер ночью юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, днем северо-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью +7,+9 градусов, днем около +15.

В Иркутской области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем в западных, центральных и южных районах и сильные дожди, грозы. В крайних северных и северо-восточный районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы ночью до 14 метров в секунду, днем 12-17 метров в секунду. Температура ночью +5,+10 градусов, в северных районах в пониженных формах рельефа 0,-3, заморозки, днём +15,+20, при облачной погоде +8,+13.