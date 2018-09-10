Итоги выборов в Заксобрание Иркутской области: предварительно лидирует партия КПРФ

СЕГОДНЯ 03:53 2018-09-10T04:02:13+03:00

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Итак, опубликованы первые данные о предварительных итогах на выборах в Заксобрание Иркутской области третьего созыва. Напомним, "Комсомольская правда" уже сообщала, что они проходили в Единый день голосования 9 сентября. В Иркутской области работало 1916 участков.

Как сообщают на официальном сайте избирательной комиссии Иркутской области, уже обработали более 90% бюллетеней. По предварительным результатам, на выборах в Законодательное собрание продолжает лидировать КПРФ, партия набрала 34,04% голосов.

На втором месте располагается «Единая Россия» с 24,76%, на третьем – ЛДПР (15,78%). «Справедливая Россия» набирает 7,05%, КПСС – 4,83%, «Гражданская платформа» – 4,75% и «Родина» – 1,32%. Окончательные итоги станут известны в течение дня 10 сентября.

Всего обработано 461 084 бюллетеня.

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