Компания «Полюс» открыла в ИРНИТУ свою брендированную аудиторию

СЕГОДНЯ 07:55 2018-09-10T08:19:34+03:00

Там студенты будут не только слушать лекции, но и проводить рабочие встречи с сотрудниками «Полюса»

О чем мечтает любой студент, попадая летом на практику в крупную компанию? Конечно, о том, чтобы его заметили и взяли на постоянную работу после окончания университета. Отличный шанс познакомиться с работой крупнейшей золотодобывающей компанией страны «Полюс» уже на первом курсе теперь есть и у студентов ИРНИТУ. Благодаря сотрудничеству с «Полюсом» в начале сентября в Политехе вместе с новым учебным годом открылась еще одна современная огромная аудитория с фирменной символикой золотодобывающей компании и информацией о ее миссии и географии проектов.

ИРНИТУ и «Полюс Вернинское» взаимодействуют между собой уже не первый год.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему золотопромышленники выбрали именно ИРНИТУ? Ответ очень прост, ведь именно в техническом университете готовят геологов, маркшейдеров и горных инженеров. То есть тех специалистов, которые постоянно требуются компании.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков (справа) вручает благодарственное письмо генеральному директору «Золотодобывающей компании «Лензолото» Максиму Семьянских.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это даже не аудитория, а настоящий амфитеатр, - говорит на церемонии открытия ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. – Оснащенный современным оборудованием, благодаря которому наши студенты будут еще качественнее получать новые знания и осваивать свою будущую профессию. Это большой подарок нашему университету от компании «Полюс».

В современной огромной аудитории с фирменной символикой золотодобывающей компании, студенты смогут познакомиться с информацией о ее миссии и географии проектов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- ИРНИТУ сейчас находится в авангарде вузов России по части сотрудничества с работодателями, - добавляет заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович. – Здорово, что университет и крупные предприятия вместе строят образовательный процесс. Благодаря этому студенты, приходя на учебу, уже понимают, где они будут в будущем работать. А в новой аудитории ребята еще и проникнутся духом компании «Полюс», в которую, возможно, попадут.

Заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович уверена, что университеты обязательно должны сотрудничать с работодателями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По лицам студентов было видно, что молодежь ИРНИТУ заинтересована в том, чтобы после окончания учебы найти работу в хорошей компании.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новой брендированной аудитории, ремонт в которой длился восемь месяцев, будут проходить не только обычные лекции. Сотрудники «Полюса» планируют регулярно приезжать сюда и проводить рабочие встречи со студентами.

На фотографиях студенты могут увидеть объекты золотодобывающей компании.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Без хороших кадров, никакое предприятие работать не будет, - говорит генеральный директор Золотодобывающей компании «Лензолото» Максим Семьянских. – Поэтому важно, чтобы наши будущие сотрудники обучались недропользованию и впитывали в себя знания в отличных условиях. Специалисты – наш главный «золотой запас».

Генеральный директор Акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» Максим Семьянских: «Теперь студенты ИРНИТУ будут обучаться недропользованию в отличных условиях»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удобные парты, современное оборудование, и приятный интерьер, ну что еще нужно студенту, чтобы не заснуть на лекции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще, ИРНИТУ и «Полюс Вернинское» взаимодействуют между собой уже не первый год. Каждое лето компания становится площадкой для стажировки студентов Политеха. Например, в этом году производственную практику там прошли 20 человек. Поэтому золотодобытчикине сомневаются в том, что открытие новой аудитории поспособствует популяризации компании среди потенциальных работников предприятий «Полюса».

Управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров студентам ИРНИТУ: «Двери нашей компании для вас открыты»!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Перед нами стоит масштабная задача, - говорит управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - У нас появляется огромный актив – месторождение Сухой Лог – второе по запасам золота в мире и первое в России. Поэтому уже в ближайшие годы мы должны подготовить управленцев, руководителей, специалистов и рабочий персонал. Молодые кадры нам нужны. И у студентов ИРНИТУ есть уникальная возможность сделать свой вклад в освоение такого месторождения. Учитесь, дерзайте, и у вас все получится. Наши двери для вас всегда открыты.

В новой огромной аудитории ребята обязательно пропитаются духом золотодобывающей компании.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Говорят, не место красит человека, а человек место, но я уверена, что это работает и наоборот, - комментирует Вице-президент по персоналу и организационному развитию компании «Полюс» Тамара Солнцева. – Думаю, эта красивая и комфортная аудитория будет помогать вам стремиться к внутренней красоте, развитию и самосовершенствованию.

Вице-президент по персоналу и организационному развитию компании «Полюс» Тамара Солнцева: «В этой комфортной аудитории, студенты будут стремиться к внутренней красоте, развитию и самосовершенствованию».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребята получили от компании ценные подарки и буклеты с информацией о том, как попасть на практику.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОКРЕТНО

Программы стажировок в компании «Полюс»

Попасть на стажировку в компанию могут студенты 3, 4, 5 курсов вузов, учащиеся учебных заведений среднего и начального профессионального образования (техникумов, колледжей и профессионально-технических училищ), обучающиеся по специальностям, востребованным на предприятиях Компании.

Перед тем, как перерезать ленточку новой аудитории, хор ИРГИТУ исполнил гимн студенчества «Гаудеамус игитур»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для студентов и учащихся, приглашенных на практику (стажировку) на предприятия Группы:

- оплачивается проезд к месту работы и обратно;

- организуется размещение в благоустроенных общежитиях;

- предоставляется бесплатное трехразовое питание;

- выплачивается заработная плата;

- созданы все необходимые условия для отдыха и занятия спортом.

На время производственной практики за студентами и учащимися закрепляются опытные наставники, которые помогают им освоить тонкости профессии, адаптироваться к производственной жизни.

У студентов есть возможность

- получить отличный профессиональный опыт;

- собрать необходимые материалы для курсовой или дипломной работы;

- трудоустроиться на предприятия Группы «Полюс» после завершения обучения.

Возможно, кто-то из этих ребят в будущем попадет на руководящую должность.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

«Полюс» - крупнейший производитель золота в России и одна из десяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. По данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2017 год «Полюс» занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.