2018-09-10T07:30:43+03:00
Общество

Приставы вернули сибиряку сына, которого украла мать и увезла в Москву

Два месяца женщину убеждали передать ребенка отцу, после чего она сдалась
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Приставы вернули сибиряку сына, которого украла мать и увезла в МосквуПриставы вернули сибиряку сына, которого украла мать и увезла в МосквуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После развода супруги из Киренска, что в Иркутской области, не могли поделить не только имущество, но и сына. Суд определил, что ребенку лучше остаться у отца, однако на этом история не закончилась.

- Мать, не желая мириться с этим, решила выкрасть сына и увезти с собой в Москву, что и сделала, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Отец несовершеннолетнего мальчика обратился в Киренский районный суд с иском об отобрании и передаче сына ему. Суд данное исковое заявление удовлетворил.

После этого было открыто исполнительное производство. Судебный пристав созвонился с женщиной, объяснил, что есть решение суда и что ее действия противозаконны. Однако мать стояла на своем. В итоге пристав потратил два месяца на уговоры, после чего сибирячка все-таки сдалась.

Мать привезла сына из Москвы в Киренск и сама передала его отцу.

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