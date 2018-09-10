2018-09-10T14:25:15+03:00
Здоровье

Хирурги Иркутска спустя 12 часов спасли три пальца пациенту

Подобную операцию провели в нашем регионе впервые
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Врач-микрохируг Иркутской областной клинической больницы Павел Кошиков. Фото: пресс-служба министерства Иркутской областиВрач-микрохируг Иркутской областной клинической больницы Павел Кошиков. Фото: пресс-служба министерства Иркутской области
Изменить размер текста:

Операция длилась 10 (!) часов. Врачам из Иркутска удалось спасти три пальца рабочему из Братска.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Иркутской области, подобную операцию проводили в регионе впервые.

- Травму мужчина получил на производстве, - сообщили в пресс-службе министерства региона. - Ему отрезало три пальца циркулярной пилой. После ЧП работника сначала доставили в больницу Братска, а затем - в Иркутскую областную клиническую больницу.

Временной промежуток составил 12 часов. У врачей были сомнения, что реплантация пройдет успешно. Однако учитывая молодой возраст пациента, врачи приняли решение о попытке реплантировать утраченные фрагменты.

Операцию проводили врач-микрохирург, врач-пластический хирург Павел Кошиков и анестезиолог Алексей Максимов, операционная медсестра Екатерина Землянко, медсестра-анестезист Оксана Чупрова, дежурная медсестра Наталья Амокова, операционная санитарка Ольга Никитович.

Операция, длившаяся более 10 часов, проводилась под оптическим увеличением: шовным материалом сшивались мелкие сосуды и нервы диаметром меньше одного миллиметра нитью размером тоньше человеческого волоса. И она прошла успешно! В результате все три пальца пациента были спасены и успешно прижились. Мужчине предстоит еще одна операция и длительная реабилитация в условиях стационара микрохирургического отделения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского
А не напивайся "в стельку": пока приятель спал в гостях, хозяин жилья обчистил его квартиру
Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайн
Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки
Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания
МТС запускает конкурс предпринимательских проектов для студентов
Парад российского студенчества 2018 в Иркутске: на торжественное шествие выйдут студенты всех вузов 15 сентября
Биткоиновая лихорадка: ангарчанка вложила 250 тысяч рублей в криптовалюту и прогорела
Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания
Грибники нашли мертвую женщину в лесу под Тайшетом
Московская неделя ИГУ
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не приедет на фестиваль «Звезды на Байкале» 2018
Ищите красочные наклейки для банок с зимними заготовками 12 сентября в "КП" - ежедневная
Пенсионер создал банду финансистов, которая обналичила более 3,4 млрд рублей в Ангарске
Проиграли аутсайдеру: иркутский «Зенит» уступил в гостях «Сибири-2»
На водителя скорой помощи повесили долг 200 тысяч рублей за ДТП в Иркутске
Движение транспорта на улицах Октябрьской Революции и Вампилова в Иркутске ограничат
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателей
С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 10 утра проголосовали 3,56% избирателей
Первая победа: «Байкал-Энергия» в контрольном матче обыграла шведский «Грипен»
Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участков
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров»
Родились в рубашке: следствие начало проверку аварийной посадки Ан-24 "Красноярск-Ленск" с пассажирами на борту
Зарплата через суд:работникам УК в Иркутской области пришлось получать кровные с помощью приставов