Хирурги Иркутска спустя 12 часов спасли три пальца пациенту

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-10T14:25:15+03:00

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Операция длилась 10 (!) часов. Врачам из Иркутска удалось спасти три пальца рабочему из Братска.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Иркутской области, подобную операцию проводили в регионе впервые.

- Травму мужчина получил на производстве, - сообщили в пресс-службе министерства региона. - Ему отрезало три пальца циркулярной пилой. После ЧП работника сначала доставили в больницу Братска, а затем - в Иркутскую областную клиническую больницу.

Временной промежуток составил 12 часов. У врачей были сомнения, что реплантация пройдет успешно. Однако учитывая молодой возраст пациента, врачи приняли решение о попытке реплантировать утраченные фрагменты.

Операцию проводили врач-микрохирург, врач-пластический хирург Павел Кошиков и анестезиолог Алексей Максимов, операционная медсестра Екатерина Землянко, медсестра-анестезист Оксана Чупрова, дежурная медсестра Наталья Амокова, операционная санитарка Ольга Никитович.

Операция, длившаяся более 10 часов, проводилась под оптическим увеличением: шовным материалом сшивались мелкие сосуды и нервы диаметром меньше одного миллиметра нитью размером тоньше человеческого волоса. И она прошла успешно! В результате все три пальца пациента были спасены и успешно прижились. Мужчине предстоит еще одна операция и длительная реабилитация в условиях стационара микрохирургического отделения.