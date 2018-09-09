2018-09-09T06:11:43+03:00
Общество

Самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, планируют оснастить защитой от ракет

С таким предложением выступили руководители концерна «Радиоэлектронные технологии» [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, планируют оснастить защитой от ракетСамолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, планируют оснастить защитой от ракет
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Бортовой комплекс обороны (БКО) против ракет планируют разработать для самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе. С таким предложением выступил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Он отметил, что гражданской авиации уже пора использовать бортовые комплексы обороны для безопасности лайнеров.

- Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21, - отметил Владимир Михеев.

Добавим, что комплекс БКО предназначен для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от поражения ракетными комплексами. Он способен выявить угрозу атаки, может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, в том числе головки самонаведения ракет переносных ЗРК.

Напомним, что сейчас в летных испытаниях МС-21-300 участвуют два опытных самолета. Еще один лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся еще три опытных самолета МС-21.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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