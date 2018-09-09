Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: горожане голосуют за благоустройство дворов и ремонт домов

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-09T13:14:29+03:00

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Об итогах выборов в Законодательное собрание Иркутской области говорить пока рано, так как голосование еще продолжается, но то что по явке избирателей голосование 9 сентября вряд ли будет побит рекорд можно было судить уже с самого начала голосования. Например, на 10 часов утра средняя явка избирателей по всему Приангарью составляла 3,56%, на 12.00 – 9.78%. Вот и на участке №664 даже к обеду, не так многолюдно, как в марте на президентских выборах.

По явке избирателей никаких рекордов не ждутФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Конечно, избирателей меньше, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в комиссии участка. – Например, в марте к обеду проголосовало около 10-12 %, а сегодня всего около 7%.

А вот пенсионеры Владимир Бородин и Тамара Москвитина не пропускают ни одни выборы. И конечно, каждый из них надеется на решение проблем.

- Мне многого не надо, я живу в доме на улице Слюдянской, которому более 70 лет, поэтому хочется, чтобы после выборов его, наконец, починили, - рассказывает Тамара Москвитина. – А то крыша течет, дом разваливается, а ремонт никто не делает. Надеюсь, скоро все изменится. Поэтому и пришла на участок.

- Ну а мне хочется стабильности, - добавляет Владимир Москвитин. – В уровне жизни, в зарплатах, пенсиях. Чтобы молодежь не оставалась без работы.

Владимир Бородин голосует за стабильность в зарплатах и пенсиях.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Если для Тамары Москвитиной и Владимира Бородина выборы – дело привычное, то 18-летний студент Дмитрий Чубасов в роли избирателя себя ощутил впервые. И за это получил в подарок блокнот с символикой выборов.

- Я голосую за развитие своего района, - говорит Дмитрий. – Перед выборами в моем дворе сделали тротуары, новый асфальт на дороге. Хочется, чтобы такое улучшение продолжалось всегда и повсюду.

Студент Дмитрий Чубасов надеется на то, что в Иркутске продолжат ремонтировать дворы.Фото: Андрей СИНЬКОВ

А вот ремонт во дворе иркутянки Елены Габовой не проводили уже много лет. Женщина признается, чтобы погулять с 4-летней внучкой, ей приходится ходить на соседние улицы.

- Проголосовав, я верю, что мой двор по улице Байкальская, 149 приведут в порядок, - говорит Елена. – Ведь я вижу, как сейчас массово благоустраивают город. Надеюсь, что тротуары и новая детская площадка появятся и около моего дома.

Добавим, что голосование на выборах ЗС Приангарья проходит в помещениях 1916-ти участковых избирательных комиссий в Иркутской области. Проголосовать за своего кандидата можно до 20.00 по местному времени.