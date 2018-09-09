2018-09-09T15:04:53+03:00
Общество

Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: в Мегете избиратель пришел на участок с флагом СССР

Он потребовал исключить его из списка избирателей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: в Мегете избиратель пришел на участок с флагом СССР. Фото: соцсети.Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: в Мегете избиратель пришел на участок с флагом СССР. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Не паспорт и ручка, а… флаг с гербом СССР, - избирательная комиссия в Мегете выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области однозначно запомнит. Размахивать полотном, как на стадионе, мужчина лет пятидесяти на участке к счастью не стал. А то бы все бюллетени, приготовленные для голосующих, пришлось бы ловить бы по помещению! Гражданин выдвинул только одно условие:

- Он потребовал удалить его из списка избирателей, - сообщают случайные очевидцы в соцстеях. - Так как считает себя гражданином Советского Союза.

Правда, остался ли у бунтаря паспорт гражданина СССР, не уточняется. А может, в начале 2000-х годов он просто забыл поменять его на российский? В любом случае, по словам тех же очевидцев, сотрудников избирательной комиссии и наблюдателей он поверг в шок.

У пользователей соцсетей есть и более простая версия такого марша протеста. В комментариях некоторые считают, что выборы для этого жителя Мегета – настоящий праздник, поэтому на них он пошел, зарядившись горячительными напитками и в приподнятом настроении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: горожане голосуют за благоустройство дворов и ремонт домов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателей
С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 10 утра проголосовали 3,56% избирателей
Первая победа: «Байкал-Энергия» в контрольном матче обыграла шведский «Грипен»
Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участков
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров»
Родились в рубашке: следствие начало проверку аварийной посадки Ан-24 "Красноярск-Ленск" с пассажирами на борту
Зарплата через суд:работникам УК в Иркутской области пришлось получать кровные с помощью приставов
Салют на День города Улан-Удэ 8 сентября прогремит в 22.30
Гоп-стоп через соцсети: сибирячка лишилась средств на карте, передав пароли мошеннику, который взломал страницу подруги
Умер известный иркутский поэт Игорь Дронов
Идешь в лес - бери мобильник:: заблудившуюся пенсионерку нашли полицейские под Иркутском
Ограничение движения транспорта в Иркутске до 14 сентября: где будут пробки
Не сообщайте код на обратной стороне карты: как сибиряк продавал велосипед и остался без средств
Гостил у друга: найден пропавший пять дней назад 16-летний школьник из Шелеховского района
Сергей Левченко: Нужно внимательно подойти к объемам финансовой помощи муниципалитетам
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион» в городе Шелехове
В поселке Молодежном Иркутского района откроют поликлинику
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов приедет на семинар в Иркутск
В Иркутске пенсионерка не заметила пожар в собственной квартире
Ребенок утонул в ванной на руках пьяной спящей матери в Иркутске
В 130 квартале открыли дополнительный пункт скорой помощи временного пребывания
В Иркутске подорожали куриные яйца и огурцы, зато подешевели помидоры и гречка
Ритуальным службам Иркутска запретили снимать в аренду помещения в больницах
Ударил полицейского кулаком в лицо: за нападение на сотрудника 22-летний житель Братска попал в колонию
Ищите "Расписание уроков" в ежедневной "КП" 11 сентября
ДТП в Иркутске: инспекторы назвали основные причины аварий
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Иркутске: работы на правом берегу продолжаются