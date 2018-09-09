Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: в Мегете избиратель пришел на участок с флагом СССР
Не паспорт и ручка, а… флаг с гербом СССР, - избирательная комиссия в Мегете выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области однозначно запомнит. Размахивать полотном, как на стадионе, мужчина лет пятидесяти на участке к счастью не стал. А то бы все бюллетени, приготовленные для голосующих, пришлось бы ловить бы по помещению! Гражданин выдвинул только одно условие:
- Он потребовал удалить его из списка избирателей, - сообщают случайные очевидцы в соцстеях. - Так как считает себя гражданином Советского Союза.
Правда, остался ли у бунтаря паспорт гражданина СССР, не уточняется. А может, в начале 2000-х годов он просто забыл поменять его на российский? В любом случае, по словам тех же очевидцев, сотрудников избирательной комиссии и наблюдателей он поверг в шок.
У пользователей соцсетей есть и более простая версия такого марша протеста. В комментариях некоторые считают, что выборы для этого жителя Мегета – настоящий праздник, поэтому на них он пошел, зарядившись горячительными напитками и в приподнятом настроении.
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