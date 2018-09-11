СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-10T19:18:18+03:00

Погода на 11 сентября в Иркутске: днем временами дождь и до +15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Осень постепенно начинает вступать в свои права в Иркутске. Совсем скоро с деревьев начнет облетать листва, и на улицах появится осенняя слякоть. А пока температура постепенно падает. Во вторник, 11 сентября синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду. Временами возможен дождь, ветер подуеи северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Столбик термометра покажет +13, +15 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5 -10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура днём +13,+18°, при облачной погоде +7,+12 градусов.