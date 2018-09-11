Смертельное ДТП в Иркутске: водитель «Тойоты» погиб при столкновении с автобусом на пустой дороге по улице Баррикад

СЕГОДНЯ 04:28 2018-09-11T04:33:43+03:00

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Крупная авария произошла в ночь на 11 сентября в Иркутске. Около 3.40 часов на пересечении улиц Ушаковская и Баррикад в предместье Рабочее столкнулись микроавтобус Toyota Town Ace и автобус Kia Granbird. Удар был такой силы, что водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

- Также незначительные травмы получили 10 пассажиров автобуса, им госпитализация не понадобилась, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Сейчас в причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: группа "ДТП 38RUS"

По предварительной версии, виновником аварии мог стать именно водитель «Тойоты», так как он должен был уступить дорогу автобусу, который ехал по главной. Как он не заметил огромный автобус на пустой дороге, остается загадкой.

Чтобы избежать подобных трагический аварий, полицейские еще раз советуют автомобилистам Иркутской области соблюдать правила дорожного движения на дорогах региона, и в первую очередь скоростной режим.

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