2018-09-11T04:33:43+03:00
Авто

Смертельное ДТП в Иркутске: водитель «Тойоты» погиб при столкновении с автобусом на пустой дороге по улице Баррикад

Также пострадали еще 10 человек [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: группа "ДТП 38RUS"Фото: группа "ДТП 38RUS"
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла в ночь на 11 сентября в Иркутске. Около 3.40 часов на пересечении улиц Ушаковская и Баррикад в предместье Рабочее столкнулись микроавтобус Toyota Town Ace и автобус Kia Granbird. Удар был такой силы, что водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

- Также незначительные травмы получили 10 пассажиров автобуса, им госпитализация не понадобилась, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Сейчас в причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Фото: группа "ДТП 38RUS"

По предварительной версии, виновником аварии мог стать именно водитель «Тойоты», так как он должен был уступить дорогу автобусу, который ехал по главной. Как он не заметил огромный автобус на пустой дороге, остается загадкой.

Чтобы избежать подобных трагический аварий, полицейские еще раз советуют автомобилистам Иркутской области соблюдать правила дорожного движения на дорогах региона, и в первую очередь скоростной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подпольный игровой клуб накрыли на улице Партизанской в Иркутске
Третье поражение подряд: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Рязань»
ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека
Оставалось косить от армии год: 26-летнего уклониста поймали и отправили под суд в Саянске
«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского
А не напивайся "в стельку": пока приятель спал в гостях, хозяин жилья обчистил его квартиру
Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайн
Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки
Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания
МТС запускает конкурс предпринимательских проектов для студентов
Парад российского студенчества 2018 в Иркутске: на торжественное шествие выйдут студенты всех вузов 15 сентября
Биткоиновая лихорадка: ангарчанка вложила 250 тысяч рублей в криптовалюту и прогорела
Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания
Грибники нашли мертвую женщину в лесу под Тайшетом
Московская неделя ИГУ
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не приедет на фестиваль «Звезды на Байкале» 2018
Ищите красочные наклейки для банок с зимними заготовками 12 сентября в "КП" - ежедневная
Пенсионер создал банду финансистов, которая обналичила более 3,4 млрд рублей в Ангарске
Проиграли аутсайдеру: иркутский «Зенит» уступил в гостях «Сибири-2»
На водителя скорой помощи повесили долг 200 тысяч рублей за ДТП в Иркутске
Движение транспорта на улицах Октябрьской Революции и Вампилова в Иркутске ограничат
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателей
С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 10 утра проголосовали 3,56% избирателей
Первая победа: «Байкал-Энергия» в контрольном матче обыграла шведский «Грипен»
Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участков
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров»
Родились в рубашке: следствие начало проверку аварийной посадки Ан-24 "Красноярск-Ленск" с пассажирами на борту
Зарплата через суд:работникам УК в Иркутской области пришлось получать кровные с помощью приставов