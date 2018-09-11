«Золотая осень»: в чемпионате и первенстве Иркутска по спортивному ориентированию состязалось более 300 детей

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-11T10:42:06+03:00

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В XXI веке, казалось бы, без систем GPS и ГЛОНАСС не обойтись. Но есть в мире люди, которые не растеряются и не заблудятся ни при каких обстоятельствах, - это спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием. Одни из последних открытых соревнований прошли 8–9 сентября в Иркутске. На чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию «Золотая осень» приехало почти 300 участников, со всех уголков Иркутской области, а также из Бурятии и даже Москвы. Участвовали в основном дети, но были и взрослые.

- Добрый день, дорогие спортсмены! – взял приветственное слово директор центра детского творчества «Октябрьский» Вадим Алтухов. - Спортивное ориентирование – хорошо развитый вид спорта. Он почитаем в России, почитаем и в Иркутске. Вы можете гордиться тем, что являетесь представителями этой дисциплины. Всех вас поздравляю с участием в соревнованиях «Золотая осень» и каждой команде желаю удачи!

Фото: Анатолий Тушков

Удача, конечно, нужна, но самое главное – это мастерство. Без него всю дистанцию точно не преодолеть. Тем более на «Золотой осени» она оказалась не такой уж и простой.

Местом для забегов стал склон Кайской горы. Здесь подготовили 18 контрольных пунктов. Спортсменам, поделенными на 12 возрастных категорий, необходимо было отметиться на каждом. За десять секунд до старта они получали карты, по которым нужно было проложить наиболее удачный маршрут, а затем пробежать его максимально быстро.

- Меня в этот спорт привел отец, - рассказала одна из участниц Анна Юшина. – Он сам увлекается ориентированием и меня заинтересовал. Первый мой старт состоялся четыре года назад в селе Баргузин. Очень сложно было отыскать контрольные пункты, так как кругом песок да лес. Но со временем стало получаться. Сегодня уже имею первый разряд и множество медалей.

Фото: Анатолий Тушков

А после «Золотой осени» копилка наград Анны пополнилась еще одной! Девушка заняла второе место среди 14-летних участниц в кроссе-выборе и в кроссе-спринте.

Николай Кавандин в кроссе-выборе стал первым среди 16-летних мальчишек, а вот в кросс-спринте финишировал шестым.

- Дистанция не показалось мне трудной, - поделился он впечатлениями. – Тем не менее приходится думать на каждом участке трассы, чтобы выиграть. Я допустил ошибку и потому не смог обойти соперников.

Фото: Анатолий Тушков

- Есть спортсмены, которые из года в год занимают первые места, - отметил председатель Федерации спортивного ориентирования Иркутской области Вячеслав Полуэктов. – Например, Дмитрий Аюшин и Мария Коломенская. Но шансы на победу, хочу заметить, есть у всех. Для этого необходимо тренироваться. Улучшать физическую подготовку, бегать длинные и короткие кроссы, скоростные, наращивать горную выносливость. И про техническую подготовку не стоит забывать, которая научит читать карту на ходу. Эти навыки и в жизни будут полезны. Кстати, спортивное ориентирование - демократичный вид спорта, не требует больших затрат.

Фото: Анатолий Тушков

А освоить мастерство ориентирования можно, например, в центре детского творчества «Октябрьский», который, к слову, и является организатором «Золотой осени».

- Мы проводим различные соревнования практически каждый месяц, - поделился Вадим Алтухов. – Причем есть и зимние старты, и летние, и вот осенние. Кстати, в нашем центре дополнительного образования можно обучиться и многому другому. Например, в наших объединениях несколько вокальных, танцевальных студий, есть и театральная, а еще секция скалолазания. Мы и прикладное творчество постигаем: лепку, рисование, выжигание, вырезание. В нашем центре занимается больше двух тысяч детей.

Фото: Анатолий Тушков

И многие из них привезли с чемпионата и первенства Иркутска «Золотая осень» медали, грамоты и памятные призы.

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