2018-09-11T14:52:08+03:00
Общество

Кому в Иркутской области жить хорошо: аналитики посчитали размер зарплаты в регионе по отраслям

При этом средние доходы в июле стали меньше на 6,8%
Ольга БУЕВА
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Кому в Иркутской области жить хорошо: аналитики посчитали размер зарплаты в регионе по отраслямКому в Иркутской области жить хорошо: аналитики посчитали размер зарплаты в регионе по отраслямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зарплату получил, по счетам расплатился - и в кошельке снова пусто. Увы, ситуация знакомая многим: не все трудятся топ-менеджерами с внушительным жалованьем или имеют успешный бизнес. Да, если сравнивать нас с другими регионами, то мы не самые бедные. Росстат опубликовал последние данные: средний доход по стране в июле составил 42,5 тысячи рублей. Однако последние цифры Иркутскстата внушают опасения: в июле по сравнению с июнем зарплаты сотрудников различных предприятий и организаций нашего региона сократились на 6,8%, или с 43 640 рублей до 40 679 рублей. Что касается августа, то цифры еще подбивают.

- Конечно, не стоит огорчаться и думать, что мы начинаем беднеть, - успокоила нас начальник отдела статистики труда и уровня жизни Иркутскстата Галина Бузинова. - Это средние показатели. Возможно, в июне большее количество сотрудников, чем в июле, получили отпускные, премии к различным профессиональным праздникам и т.д., вот цифры и кажутся больше. Это сезонные колебания, которые мы наблюдаем каждый год. Например, в декабре доходы самые высокие - оно и понятно, многим выдают годовые премии.

Конечно, на размер зарплаты влияют многие факторы. И их немало: опыт работы, занимаемая должность, та сфера, в которой трудится специалист.

Пальма первенства традиционно принадлежит тем, кто работает в сфере добычи нефти и газа. Здесь самая высокая зарплата в Иркутской области: в июле 2018-го она составила 118,5 тысячи в месяц. Такие цифры дает Иркутскстат, правда, без вычета подоходного налога, который равен 13%. Больше 80 тысяч на руки получают бурильщики, водители, которые трудятся вахтовым методом, сварщики, горные инженеры и горные мастера. Программисты тоже на первых позициях: их доходы немного меньше, но тоже выше среднего - 61 тысяча рублей. Неплохо зарабатывают и в сельском хозяйстве - 40,2 тысячи. Медицинские работники получили 41,3 тысячи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждый десятый получает черную зарплату

Служба исследований HeadHunter - популярного портала по поиску работы - в августе провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, как часто им предлагают белые, серые и черные зарплаты. Оказалось, что полностью неофициально на последнем или настоящем месте работы получали зарплату 9% иркутян, 37% - белую.

- Десяти процентам жителей Приангарья никогда не предлагали полностью официальную заработную плату, - рассказали в пресс-службе компании. - Кроме того, 37% участников опроса уверены, что белые зарплаты в последнее время работодатели стали предлагать заметно реже, чем пару лет назад.

Чаще других похвастаться полностью официальными доходами могут представители банковской сферы, науки, образования, медицины и фармацевтики. А вот реже они встречаются в сферах маркетинга, продаж, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Аналитики отмечают, что на вопрос о важности белой зарплаты соискатели в этом году отвечали менее категорично, чем два года назад.

ТАБЛИЦА 2

Как росла средняя зарплата в регионе (июль, тыс. руб.)

2012 год - 25 791,6

2013 год - 28 162,3

2014 год - 30 544,7

2015 год - 32 113,7

2016 год - 33 630,8

2017 год - 36 090,3

2018 год - 40 679,4

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