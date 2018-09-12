2018-09-11T19:36:25+03:00
Общество

Евгений Березин: В этом году мы выполнили большой ремонт тепловых сетей

Заместитель технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ рассказал о подготовке к зиме
Ольга БУЕВА
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Евгений Березин: В этом году мы выполнили большой ремонт тепловых сетейЕвгений Березин: В этом году мы выполнили большой ремонт тепловых сетей
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Подготовка к отопительному сезону - мероприятие ответственное. О том, как Иркутск переживет предстоящие девять месяцев и готова ли энергосистема города к холодам, рассказал заместитель технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Евгений Березин на круглом столе в редакции «Комсомольской правды» в Иркутске.

- Зима в этом году придет по расписанию, поэтому и отопительный сезон начнется вовремя, - отметил Евгений Анатольевич. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы встретим холода во всеоружии. Все плановые ремонтные работы на ТЭЦ подходят к завершению.

К предварительной дате начала отопительного сезона - 15 сентября - станция будет полностью готова к запуску. Запасы топлива гарантируют нам, что в разгар зимы никаких перебоев с ресурсами не возникнет.

Первое, о чем стоит сказать в преддверии отопительного сезона, - это о тепловых сетях. Всего под Иркутском проложено 587 км трубопроводов. Постепенно они изнашиваются, их состояние нужно постоянно оценивать и вовремя заменять те участки подземных коммуникаций, которые пришли в негодность. В этом году энергетики привели в порядок около пяти километров. Длина участков ремонтируемых сетей варьируется от 42 до 215 метров. Работы проводились (а где-то и продолжаются) на 28 площадках, практически во всех районах города: бульваре Рябикова, улицах Геологов, Гоголя, Байкальская, Розы Люксембург. В списке также улицы Алмазная, Вокзальная, Воронежская, Джамбула, Карла Маркса, Красноказачья, Красноярская, Маяковского, Пушкина, Севастопольская и Трилиссера, микрорайоны Первомайский и Приморский, 12-й и 15-й Советские переулки.

Важно, что представители ПАО «Иркутскэнерго» не просто ремонтируют сети, но и выполняют благоустройство той территории, где шли работы. Восстанавливают дорожное покрытие, озеленение и т.д. На эти работы направлено более 300 млн рублей.

- Ремонтная кампания подходит к завершению, - продолжает Евгений Анатольевич. - Выполнено более 90% запланированных работ.

Кроме того, в 2018 году провели ремонт 20 насосных станций и капитальный ремонт 15 центральных тепловых пунктов. Еще на 114 тепловых пунктах выполнили плановые ремонтные работы.

Кроме того, в текущем году энергетики снова стали участниками программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом проекте иркутяне знают. Благодаря ему десятки городских дворов изменились до неузнаваемости. Тротуары, дороги, газоны, лавочки, освещение, детские игровые площадки - постепенно город становится лучше и благоустроенней. Чтобы в будущем эту красоту не пришлось рушить, производя ремонт теплосетей, энергетики в кратчайшие сроки обследовали их и там, где было необходимо, отремонтировали. Благодаря такой слаженной работе к этой теме не придется возвращаться в ближайшие 20 - 25 лет.

- Подчеркну, отработали очень оперативно, - отметил Евгений Березин. - Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на пять лет, администрация уже сейчас формирует список дворов, которые попадут в проект в 2019 году.

Также, энергетики принимали непосредственное участие в программе «Безопасные и качественные дороги». В этом вопросе важен комплексный подход: если ремонтируют дорожное полотно, то нужно одновременно обследовать и привести в порядок подземные коммуникации, чтобы потом не пришлось вскрывать новый асфальт.

- Этим летом мы трудились на десяти участках иркутских улиц, - подчеркнул Евгений Березин. - В следующем году работы продолжатся. В целом хотелось бы пожелать всем нам, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и неприятных сюрпризов. Мы со своей стороны прилагаем к этому все усилия.

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