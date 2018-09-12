Усть-Кут готовится к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-11T19:54:58+03:00

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На севере Иркутской области, в Усть-Куте, подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую. С 15 сентября тепло начнет поступать в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, а затем в дома жителей и на предприятия.

На сегодняшний день 8 теплоисточников северной территории обслуживает ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». Шесть из них находится в Усть-Куте, по одному в поселках Звездный и Ния. Общая установленная мощность - 217 гигакалорий в час, протяженность тепловых сетей - 186 км.

Предприятие обслуживает 8 центральных тепловых пунктов, 2 водозабора.

Как рассказала директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Татьяна Воронина, в прошлом году предприятие завершило реконструкцию угольного теплоисточника «Паниха». В ее рамках было обновлено все, начиная с самого здания котельной и заканчивая оборудованием.

Также были заменены ветхие тепловые сети двух поселков - АЛГЭ и Севергео.

В этом году предприятию пришлось приступить к незапланированной реконструкции котельной «Бирюсинка». Здесь заменены два котла, установлены новое теплообменное оборудование и дополнительные электронасосы. Плюс ко всему построено 2 км тепловых сетей. Все это было сделано, чтобы закрыть переданный предприятию нерентабельный теплоисточник «Пионерный» и подключить дома, которые он обслуживал, к модернизированной котельной.

С 1 июня этого года ООО «Усть-Кутские тепловые сети» передали на обслуживание и котельную в поселке Ния. Теплоисточник находился в аварийном состоянии. Как отметила Татьяна Воронина, «там не было ни одного живого места».

Подрядная организация, которая в результате торгов выиграла муниципальный контракт на перевод паровых котлов теплоисточника в водогрейный режим, к работам не приступила. Поселок с населением около 1,5 тысячи человек мог остаться без отопления. Когда стало очевидно, что подготовка котельной к зиме находится на грани срыва, с компанией-подрядчиком разорвали контракт, и все заботы по восстановлению теплоисточника легли на «Усть-Кутские тепловые сети».

- Нам приходится наверстывать упущенное время и делать все возможное, чтобы подготовить котельную к зиме, - говорит Татьяна Воронина. - К концу сентября запустим один котел, затем постараемся восстановить или заменить два других, чтобы отопительный сезон прошел без срывов.

В рамках подготовки к отопительному сезону предприятие заменило около 10 км ветхих тепловых сетей. Затраты только по городу Усть-Куту составили порядка 34 млн рублей, по поселку Ния на сегодняшний день - 10 млн, плюс порядка 6 млн рублей необходимо перечислить подрядной организации, которая сейчас задействована в подготовке теплоисточника.

- Надеемся, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, - отмечает Татьяна Воронина. - Однако выживать предприятию в сегодняшних условиях непросто: неплатежи населения довольно высоки. Как бы то ни было, на всех котельных у нас создан как минимум 45-суточный запас топлива, в Ние и Звездном угля хватит до нового года. Кроме того, весь наш коллектив настроен на то, что все оборудование должно работать как часы.

В ноябре ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» исполнится 10 лет. Предприятие ни разу не меняло вывеску, работает открыто и прозрачно. Сотрудники участвуют в городских спартакиадах, имеют возможность поехать на санаторно-курортное лечение. А к 1 сентября их дети-первоклассники получили подарки.

- Мы, конечно, не идеальны, - говорит Татьяна Воронина. - Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому проблемы имеются, но есть и общая задача делать все, чтобы потребитель никак их не почувствовал.