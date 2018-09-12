Система «Город» предупреждает: осенью суммы в квитанциях за «коммуналку» возрастут

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-11T19:54:08+03:00

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Отопительный сезон в этом году будет сопровождаться определенными финансовыми обязательствами граждан перед ресурсоснабжающими организациями. Многие, наверное, уже забыли, что впервые не платили летом за отопление. С октября суммы за «коммуналку» в квитанциях, рассылаемых ТСЖ или управляющими компаниями в сфере ЖКХ, начнут расти. Организации, которые занимаются приемом платежей, уже ждут наплыва возмущенных плательщиков.

- Некоторые управляющие компании летом не начисляли плату за теплоносители. В этой связи суммы в платежках, начиная уже с октября, возрастут значительно, - отмечает заместитель директора ООО «Иркутский биллинговый центр» (Система «Город») Ирина Бурносова. - В среднем каждому собственнику жилья придется выложить на полторы - две тысячи рублей больше. А это существенно. Кроме того, летом возросла плата за электроэнергию. В период дач и отпусков люди этого не почувствовали, но осенью и зимой такое увеличение будет уже ощутимо. Особенно это коснется тех, кто использует электрические обогревательные приборы.

Кстати, в этом году с оплатой за электроэнергию связано еще одно новшество. Пока оно введено в четырех крупных городах Приангарья - Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском, и их жители высказывают все свое негодование кассирам, принимающим платежи.

- Дело в том, что раньше люди сами считали, сколько киловатт электроэнергии они израсходовали. Наши клиенты приносили показания предыдущего и текущего месяцев, и сумма платежа подсчитывалась по действующему тарифу в момент оплаты. Сейчас же в пунктах приема платежей Системы «Город» принимаются только текущие показания, и то справочно, а все расчеты энергосбытовая компания ведет самостоятельно, передавая нам готовые суммы к оплате, которые людям не всегда понятны, - рассказывает Ирина Бурносова. - К примеру, в сумме платежа за электроэнергию могут, в том числе, присутствовать пени, плата за установку приборов учета и прочее… На новые расчеты переведут все территории региона еще до нового года. Суть их состоит в том, что все должны подавать показания приборов учета до 25 числа текущего месяца и оплачивать до 10-го числа следующего, причем платить ту сумму, которую насчитает «Энергосбыт» и которую можно будет потом, если вы с ней не согласны, скорректировать в «Энергосбыте».

Система «Город» предупреждает: какими бы ни оказались суммы в квитанциях за «коммуналку», оплачивать их нужно. Если нет возможности сразу выложить несколько тысяч рублей, можно сделать это частями: например, до 10-го числа месяца и потом еще до 20-го. Если позже, то уже будут начисляться пени. А со всеми вопросами следует, конечно, обращаться к своему поставщику услуг или в ресурсоснабжающую организации.

Оплатить услуги можно всевозможными способами и в любое удобное время.

Напомним, что Система «Город» запустила собственное мобильное приложение для Android и IOS. По-прежнему можно совершать платежи картами любых банков в «Личном кабинете» на сайте Системы «Город» uplati.ru. Здесь же в адрес ряда управляющих компаний, которые этого пожелали, принимаются показания приборов учета, видны все начисления за тепло, горячую воду и электроэнергию. Ну а для тех, кто привык лично общаться с кассирами, такая возможность сохранена: в одном только Иркутске работает около 200 пунктов приема платежей.

- Система «Город» постоянно расширяет спектр платежей, - говорит Ирина Бурносова. - К нашей базе поставщиков услуг добавляются новые управляющие компании, интернет-провайдеры, детские сады… Оплачивать услуги по Системе «Город» удобно и надежно. Мы заботимся о наших пользователях и постоянно улучшаем качество их обслуживания.