Проекты новой экономики

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-11T19:57:33+03:00

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Корпорация развития Иркутской области отчиталась перед своим акционером - правительством региона - о деятельности за 2017 год. По многим показателям он стал прорывным: поддержку получили 12 инвестиционных проектов на сумму более миллиарда рублей. Налоговая отдача от этих проектов в ближайшие 10 лет превысит четыре миллиарда рублей.

Большая часть проектов, поддержанных КРИО в прошлом году, относится к традиционным отраслям экономики - медицине, строительству, сельскому хозяйству. Уже сегодня они обеспечивают интенсивное развитие нашего региона, а в будущем позволят ему выйти на передовые позиции в формирующейся сегодня модели новой экономики. Также при участии Корпорации в 2017 году началась активная работа над формированием будущего Иркутской области - был проведен первый форсайт-кэмп Байкальского региона, где были определены приоритеты развития экономики Приангарья до 2035 года и открыт бесплатный коворкинг-центр «Точка кипения - Иркутск».

Инновации для здоровья

- В марте 2017 года мы выделили 343 млн рублей на строительство филиала Иркутского диагностического центра в Братске, - рассказал генеральный директор Корпорации развития ИО Олег Севрюков. - Уже через год филиал открыл свои двери для пациентов - жителей северных территорий Иркутской области. Все лаборатории и отделы в нем оснащены самым современным диагностическим оборудованием. При этом почти 70% исследований в филиале предоставляются населению за счет средств обязательного медицинского страхования.

При поддержке Корпорации развития в этом году в Иркутске начнется выпуск глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови.

- Завод уже построен, оборудование для него закуплено, - сообщил один из инициаторов проекта, представитель ООО «МедТехСервис» Федор Железняков. - Сейчас на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Тест-полоски, произведенные в Иркутске, будут на 30 - 50% дешевле зарубежных аналогов благодаря инновационным корейским разработкам. В год предприятие планирует выпускать более трех миллионов упаковок тест-полосок и собирать до 500 тысяч глюкометров, что составляет почти 20% российского рынка.

В приоритете - жилищное строительство

Сегодня Корпорация развития ИО поддерживает несколько проектов, связанных со строительством доступного жилья. Это «Лаборатория цифровых технологий проектирования», «Строительство многоэтажного жилого дома на ул. Багратиона в Иркутске», «Строительство первой очереди блокированной малоэтажной застройки в Саянске», «Модернизация и оптимизация действующего производства сборного железобетона АО «Иркутский домостроительный комбинат».

По словам генерального директора ООО «КРОСТ» Александра Филонюка, в этом году в Саянске будут сданы первые шесть таунхаусов на 30 квартир в новом микрорайоне. Стоимость квадратного метра в них останется в пределах 30 тысяч рублей. Дома возводятся из керамических блоков, которые сегодня считаются одной из передовых инноваций в строительстве. Что касается Иркутского домостроительного комбината, то он в этом году в несколько раз увеличил производительность благодаря приобретению самого современного оборудования для производства стеновых панелей и лестничных маршей. Таким образом предприятие готовится к модернизации домов 335-й серии, необходимость в которой назрела очень давно.

С грядки - на прилавок

По такому принципу работает единственная в Восточной Сибири ферма по выращиванию шампиньонов. Запустить ее помогла Корпорация развития ИО, инвестировав в проект 16,5 млн рублей. В июне этого года был собран первый урожай, а за лето удалось выйти на плановые показатели - 11 тысяч тонн грибов в месяц.

- Иркутянам местные шампиньоны под маркировкой «Шелеховский гриб» сразу пришлись по вкусу. Сама ферма, оснащенная уникальным оборудованием, является образцом высокотехнологичного производства. И это стало решающей причиной, по которой мы поддержали проект, - отметил Олег Севрюков.