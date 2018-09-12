2018-09-12T03:22:53+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 12 сентября: днем ожидаются дожди

Температура воздуха составит +12,+14 градусов
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Погода в Иркутске на 12 сентября: днем ожидаются дождиПогода в Иркутске на 12 сентября: днем ожидаются дождиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Осенняя погода продолжает держаться в Иркутске. Ночью 12 сентября столбик термометра опускался до +6, +8 градусов, а днем температура поднимется лишь до +12, +14. Синоптики прогнозируют дожди с прояснениями. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14-19 м/с.

В других городах и селах региона погода не лучше. Переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди, грозы.

- ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в северных и днём в западных районах местами небольшие и умеренные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, утром при прояснении туман, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +4,+9 градусов, в западных и северных при прояснении 0,-3, заморозки, днем +12,+17, местами +7,+12.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
Тренера иркутского фитнес клуба будут судить за контрабанду стероидов
Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем увеличился
Губернатор Приангарья принимает участие в Восточном экономическом форуме
Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Иркутска оригинально сделал предложение своей возлюбленной
СК: по факту обрушения части школы в Куйтунском районе начали проверку
В Иркутской области 16-летние подростки угнали два автомобиля и сожгли их, испугавшись наказания
«Кросс Нации» 2018 пройдет в Иркутске 15 сентября: на старт, внимание, марш!
Заблудившегося ягодника разыскивают в Тайшетском районе
«Золотая осень»: в чемпионате и первенстве Иркутска по спортивному ориентированию состязалось более 300 детей
Смартфон вместо кулинарной книги: полезные мобильные приложения для домашних заготовок
Четыре лесоперерабатывающие компании заинтересовались возможностью размещения производств на площадках ГУФСИН
Мешал выпивать: пенсионер из Ангарска зарезал посетителя кафе
Плеснул горючую жидкость: житель Нижнеудинска загорелся, пытаясь растопить печь
Иркутский бизнесмен лишился тягача за долг в 2,3 миллиона рублей
66 килограммов запрещенного для продажи байкальского омуля изъяли в Слюдянском районе
Подпольный игровой клуб накрыли на улице Партизанской в Иркутске
Третье поражение подряд: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Рязань»
ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека
Оставалось косить от армии год: 26-летнего уклониста поймали и отправили под суд в Саянске
«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского
А не напивайся "в стельку": пока приятель спал в гостях, хозяин жилья обчистил его квартиру
Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайн
Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки
Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания