Иркутскэнергосбыт: До 1 января приборами учета тепла должны быть оборудованы все дома

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-12T07:24:10+03:00

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Чтобы зимой в квартирах сибиряков было тепло, нужно много и эффективно трудиться летом. Представители компании Иркутскэнергосбыт принимают активное участие в подготовке инженерных систем к холодам.

- Как только в мае заканчивается отопительный сезон, мы начинаем активно готовиться к следующему, потому что понимаем, времени немного, лето у нас короткое, - рассказал на круглом столе в редакции «Комсомольская правда» в Иркутске заместитель главного инженера Иркутскэнергосбыта Андрей Ловцов. - Представители нашей организации вместе с сотрудниками администраций городов Иркутской области, управляющих компаний (УК) и других структур входят в состав специальных комиссий, которые оценивают состояние тепловых узлов, инженерного оборудования в каждом доме и многое другое. К этой работе мы относимся ответственно, потому что наша основная задача - обеспечить надежное и качественное теплоснабжение. В конечном итоге это влияет и на своевременную оплату за отопление. Чтобы люди исправно отдавали деньги за какие-либо услуги, нужно, чтобы эти услуги были своевременными и качественными.

По словам Андрея Вячеславовича, перечень мероприятий каждый год примерно одинаковый. Важно, чтобы система отопления во всех многоэтажках функционировала без сбоев, а тепловой контур здания был в порядке.

- В Иркутске мы проверили 90% жилых домов, из них на текущую дату акт готовности получили порядка 50%, - отметил Андрей Ловцов. - Работа активно продолжается. Как уже сказали мои коллеги, мы не допустим, чтобы хотя бы один дом остался без теплых батарей. Жители не должны стать заложниками ситуации, когда, например, управляющая компания недобросовестно исполняет свои обязательства.

Что это значит? Только то, что УК - непосредственный участник подготовки здания к запуску тепла. Чем добросовестней сотрудники таких компаний относятся к своим обязанностям, тем больше шансов, что дом перезимует без происшествий.

Андрей Ловцов перечислил и самые основные замечания, которые обнаруживают члены комиссии во время проверки готовности зданий к зиме: это отсутствие промывки и гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, приборов КИПиА, устройства, предотвращающего поступление воды через ввод тепловой сети в здание, тепловой изоляции трубопроводов.

- Общедомовые приборы учета тепла часто работают с нарушениями, что отражается на ежемесячных цифрах напротив графы «отопление», тем более что жители Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского платят за тепло по факту показаний общедомовых приборов учета, - добавляет Андрей Ловцов. - Мы еще раз подчеркиваем: следить за состоянием инженерных коммуникаций дома, в том числе общедомовых приборов учета, должны управляющие компании и сами жильцы. Да, за общегородские инженерные коммуникации отвечают несколько ведомств, но только, условно говоря, до подъезда. Дальше - зона ответственности собственников квартир и компаний, обслуживающих дом.

УК плохо подготовила многоэтажку к зиме? Не исключено, что в подъездах зимой будут гулять сквозняки, в результате вырастет плата за отопление. Или в одной квартире будет жарко, а в другой, наоборот, холодно. Иными словами, в итоге все равно пострадают жители.

- Выбирайте ответственную управляющую компанию! - говорит Андрей Вячеславович. - Инициатива - в руках жителей.

Андрей Ловцов напомнил и об изменениях, которые внесли в Федеральный закон «Об энергосбережении». Согласно поправкам теперь общедомовые приборы учеты тепла должны быть в каждом многоквартирном доме, в том числе и с небольшой нагрузкой, чего раньше не было. За исключением ветхих и аварийных зданий или там, где нет технической возможности установить прибор учета.

- До 1 января 2019 года приборы должны быть установлены собственниками, - отметил Андрей Вячеславович. - Уведомление об этом получили все ответственные структуры. И это плюс для собственников, которые могут быть уверены, что платят за реально потребленное тепло в квартирах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил ДАМЕШЕК, генеральный директор СРО «Содружество ЖКХ»

Работа управляющей компании должна быть максимально понятной для жителей

- На сегодняшний день УК в Иркутске - полноправные участники подготовки жилого сектора к отопительному сезону. Важно, чтобы все их работы согласовывались с жителями. Обычно это происходит так: закончился отопительный сезон, сотрудники УК проводят с собственниками квартир общедомовое собрание - объясняют, что необходимо сделать в доме, чтобы следующий отопительный сезон прошел не только без ЧП, но и без дополнительных расходов. Оговариваются перечень и график необходимых работ, стоимость этих услуг и т.д. Это должен быть всем понятный, конструктивный диалог, чтобы потом собственники не задавались вопросом, а почему в этом месяце они, например, так много платят за общедомовые нужды.

СКАЗАНО

Татьяна ЩЕРБАКОВА, начальник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы жилищного надзора Иркутской области:

Жители многоэтажек жалуются на протекающие крыши и запах канализации

- Традиционно наша служба не остается в стороне от подготовки домов к отопительному сезону. Нам постоянно поступают жалобы и от жителей, и от юридических лиц, которые касаются состояния многоквартирных домов Приангарья. По каждому из этих обращений мы проводим проверку. Течет крыша, в подъездах стойкий запах канализации, подтапливает подвалы - вот самые частые нарекания, которые возникают у собственников квартир. Реже поступают жалобы на нарушение вентиляции, разбитые стекла в подъездах и другие. В настоящее время мы сделали запросы в администрации муниципалитетов области о готовности конструктивных элементов и инженерных систем домов к запуску тепла. По итогам проверок составим подробный отчет, который будет готов в октябре. Он необходим для того, чтобы работники коммунальных структур проанализировали ошибки этого года и не допустили их в следующем.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ольга ПОТАПОВА, начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги службы жилищного надзора Иркутской области

Переход на новую оплату оказался эффективным

- Напомним, осенью 2016 года жители девяти населенных пунктов нашего региона, в том числе и Иркутска, стали платить за отопление по факту потребления - то есть с сентября по май. Анализ показал, что переход на новую систему оплаты оказался эффективным. Резко снизилось количество обращений в нашу службу граждан, которые были недовольны суммами за отопление в своих платежках.

За три месяца 2018 года - в январе, феврале и марте - жалоб практически не было, что очень показательно для нас. И это при том, что зимой оплата за отопление была достаточно высокой. Плюсы заключаются в том, что жители могут сами отследить, что они действительно заплатили за то количество ресурса, которое потребили.

Противоположная ситуация в тех городах, где собственники благоустроенного жилья платят по установленному нормативу: если у вас нет прямых договоров с «Иркутскэнерго», то проконтролировать действия управляющей компании в этом вопросе достаточно сложно. Например, в этом году у нас был шквал обращений от жителей Братска и Черемхова, которые по-прежнему платят по нормативу. После того как компания Иркутскэнергосбыт выполнила традиционные годовые корректировки, исходя из показателей общедомовых приборов, посыпался шквал обращений. Жителей шокировали цифры в платежках, позже оказалось, что в работе некоторых приборов учета произошел сбой и т.д. Пришлось разбираться.

Одним словам, мы считаем, что новая схема оплаты за тепло - максимально прозрачная и понятная.

В этом году на эту же схему переходят собственники домов Зимы, в дальнейшем планируют присоединиться Слюдянка и Вихоревка.

На правах рекламы.