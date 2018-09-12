«Меня бы совесть замучила». Продавец телефонов из Улан-Удэ о том, почему не побоялся скрутить грабителя

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-12T11:03:50+03:00

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Им обоим по 23 года, но один выбрал для себя жить честно, а другой встал на скользкую криминальную дорожку. Пути молодых людей пересеклись вечером 4 сентября в одном из магазинов телефонов в Улан-Удэ.

- Я работаю продавцом в соседнем павильоне сотовой связи, - рассказывает Цыренжап Бадмаев. – Услышал за стенкой звон стекла, женский крик. Решил проверить, все ли в порядке и пошел туда.

Молодой человек вряд ли забудет картину, которую увидел через стеклянную дверь. Посетитель в маске колотил по витринам, и хватал телефоны. В стороне тряслись в ужасе две сотрудницы торговой точки. Цыренжап зашел внутрь салона.

- Грабитель увидел меня, бросился к выходу, но я перегородил путь, - вспоминает герой. – Он попытался меня оттолкнуть, а я схватил его. Завязалась борьба и вдвоем мы вывалились на улицу. Я сильно ударился головой, но продолжал держать преступника. Потом на помощь подоспел случайный прохожий. А еще минуты через три подъехали полицейские. Те девушки из ограбленного салона вызвали наряд.

После этого и выяснилось, что налет на салон сотовой связи устроил сверстник Цыренжапа Бадмаева. У подозреваемого уже были проблемы с законом. У него имеются судимости, его не раз задерживали за нарушение общественного порядка. Если бы не смелость и решительность Цыренжапа Бадмаева, то грабитель мог бы уйти с телефонами на сумму 150 тысяч рублей.

- Я никогда не занимался единоборствами, но меня б совесть замучила, если б я хотя бы не попытался его остановить, - признается Цыренжап Бадмаев.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса «Покушение на преступление» и «Грабеж с применением насилия», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по Улан-Удэ Арсалан Садаев. – На время расследования подозреваемого решено было оставить под стражей.

Ну а Цыренжапу Бадмаеву полицейские торжественно вручили благодарность от министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова. Кроме того, он будет номинирован на премию ежегодного регионального конкурса МВД «Признание» за вклад в правопорядок и общественную безопасность.