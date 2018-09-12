Будут учиться в детском саду: ученики обрушившейся школы из поселка Уян вернутся к занятиям 13 сентября

СЕГОДНЯ 12:56 2018-09-12T13:04:18+03:00

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Ученики школы из поселка Уян Куйтунского района, в которой 11 сентября произошло обрушение перехода между двумя корпусами, вернутся к занятиям уже 13 сентября. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Правда, уроки будут проходить уже не в стареньком здании школы, которому более 40 лет, а в местах временного обучения: медицинской амбулатории, детском саду и местном клубе. Туда уже перенесли всю школьную мебель и учебные принадлежности. В необычных для уроков помещениях уже все готово для обучения 230 ребят. Напомним, что в самом Уяне школ больше нет, а до ближайшего поселка около 15 километров.

В такое здание родители вряд-ли бы отпустили своих детей. Фото: соцсети

Что касается старой школы, то ее судьбу решат эксперты, которые сейчас проводят обследование здания. Окончательное решение будет принято, после их заключения. Но, скорее всего, в родные стены ребята вряд ли вернутся.

- На месте происшествия работал Следственный комитет, который и определят виновных в случившемся, - сообщают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе правительства Иркутской области. - Пришедший в аварийное состояние переход не эксплуатировался с 2009 года. Администрация Куйтунского района не подавала сведения о состоянии школы ни в рейтинг министерства образования, ни в рейтинг министерства строительства. Школу в Уяне надо сносить, и строить новую, по принципу возведения школ №23 и №19 в Иркутске. Того же мнения придерживаются и специалисты минстроя.

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