2018-09-19T10:02:10+03:00
Происшествия

Иркутянин задержал грабителя, напавшего на 62-летнюю пенсионерку

Полицейские собираются наградить героя, который помог раскрыть тяжкое преступление
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутянин Антон Дунаев задержал грабителя, напавшего на 62-летнюю пенсионеркуИркутянин Антон Дунаев задержал грабителя, напавшего на 62-летнюю пенсионеркуФото: ГУ МВД по Иркутской области
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На 62-летнюю пенсионерку вечером 7 сентября во дворе дома на улице Красноярская в Иркутске набросился грабитель. Преступник силой забрал у женщины ювелирные изделия, а затем попытался сбежать. Однако ему помешал случайный прохожий, которым оказался Антон Дунаев.

В тот вечер Антон шел мимо и услышал женские крики. Он бросился на помощь пенсионерке. Смог догнать грабителя, скрутил его в одиночку, а затем удерживал, пока не приехали полицейские.

- Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель, который признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Окончания расследования подозреваемый будет дожидаться под стражей. А Антона Дунаева, ставшего героем, руководство регионального МВД планирует наградить за помощь в раскрытии тяжкого преступления.

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