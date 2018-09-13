Первый снег в Иркутске выпал на две недели раньше обычного

СЕГОДНЯ 05:42 2018-09-13T06:15:28+03:00

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Прохожих в шапках и сапогах можно было увидеть утром, 13 сентября на улицах Иркутска. Несмотря на то, что первый осенний месяц еще не перевалил за свой экватор, в городе выпал первый снег. Снежный покров на тротуарах и дорогах, конечно, еще не установился, но в течении дня все может измениться.

- Дождь с мокрым снегом будет идти весь день, и закончится только ближе к вечеру, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске начальник отдела агрометеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. – Кстати, в Кутулике, Заларях, и Черемхове уже образовался временный снежный покров высотой 1-4 см., который скоро растает. Кстати, снег нынче действительно выпал рано – примерно на две недели раньше нормы.

Но синоптики спешат успокоить. Убирать в шкаф футболки и ветровки пока рановато. Да, ночь на пятницу, 14 сентября ожидается ледяной – всего +1,+3 и заморозки. А вот днем погода уже начнет улучшаться, +4, +9. Ну а в выходные ожидаем приход долгожданного бабьего лета. В субботу выглянет солнце, воздух прогреется до +14, +19. В воскресенье еще теплее – до +15, +20. Так что, самое время продлевать дачный сезон.