2018-09-13T06:40:40+03:00
Общество

ВЭФ 2018. Иркутск - город комфортный для жизни

Мэр столицы Приангарья Дмитрий Бердников выступит в эфире радио «Комсомольская правда»
Юлия УЛЫБИНА
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Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
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Восточный экономический форум проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. В нем принимает участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Глава города выступил с докладом на сессии «Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда», в рамках которого поделился опытом Иркутска по ликвидации ветхого фонда и формированию комфортной среды, рассказал об успешной реализации проекта по развитию застроенных территорий, реновации исторического центра.

Сегодня, 13 сентября, в 18.32 по иркутскому времени Дмитрий Бердников расскажет об опыте Иркутска по формированию комфортной городской среды, реализуемых в столице Приангарья интересных и важных проектах в эфире радио «Комсомольская правда», в программе «ВЭФ 2018. Иркутск - город комфортный для жизни».

Не пропустите! Какие страсти кипят в Иркутске, кому можно сообщать о городских проблемах, чтобы всегда получать ответ, и как жители участвуют в благоустройстве столицы региона – обо всем этом можно будет услышать в эфире радио «Комсомольская правда».

Слушайте программу на 91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске или просто на сайте irk.kp.ru из любой точки мира!

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