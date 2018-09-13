Видео пожара в администрации поселка Бохан Иркутской области: спасатели продолжают тушить здание

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-13T07:48:30+03:00

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Жители поселка Бохан Иркутской области выкладывают в соцсетях видео крупного пожара в здании местной администрации, которая находится на улице Ленина. Сейчас дым виден во всем поселке. Спасатели продолжают тушить двухэтажное деревянное здание, которое загорелось около 7 часов утра, 13 сентября. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к этому моменту огонь распространился по всему первому этажу. Сложность тушения заключается в том, что подачу воды, спасателям приходится организовывать от водонапорной башни, расположенной в 300 метрах от места ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/668559" frameborder="0"></iframe> Пожар в здании администрации поселка Бохан. Видео: очевидцы..

- Пожару присвоен повышенный номер сложности, так как район является безводным, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Сейчас проходит проливка и разборка строительных конструкций. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. Погибших, пострадавших нет.

После того, как огонь будет ликвидирован, причину пожара предстоит установить экспертам. По предварительной версии, здание могло поджечь. Уже известно, что накануне в администрации произошло короткое замыкание силового кабеля. Здание было полностью обесточено, восстановительные работы там должны были провести утром, 13 сентября.