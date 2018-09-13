Одаренным детям из Иркутской области вручены сертификаты на музыкальные инструменты

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-13T10:12:37+03:00

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Победители и участники фестиваля-конкурса «Новые имена Приангарья — 2018» получили сертификаты на приобретение музыкальных инструментов от ПАО «Газпром». Торжественная церемония награждения прошла 11 сентября в рамках XIII Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале».

Конкурсный отбор прошли шестеро юных иркутян, и теперь по новому фортепиано получат Александр Петров, Егор Шиповаленко и Татьяна Фетисова. Сертификат на новый саксофон получил Лука Емельянов. Для Даниила Богомолова приготовили сертификат на баян, а для Полины Садыковой — на флейту.

Также юные музыканты получили возможность посетить мастер-классы выдающихся преподавателей из Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории имени П. И. Чайковского по специальностям «скрипка», «флейта», «фортепиано», «баян/аккордеон».

Фото: «Газпром».

XIII Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» в Иркутске завершается сегодня, 12 сентября. Организатором и художественным руководителем выступает народный артист Денис Мацуев. Хэдлайнерами мероприятия стали Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии во главе с дирижером Илмаром Лапиньшем, Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Также прошли выступления лауреатов и дипломантов II Международного конкурса молодых пианистов GrandPianoCompetition.

ООО «Газпром добыча Иркутск» поддерживает проведение фестиваля с 2011 года. Помощь в разностороннем развитии региона – однииз социальных приоритетов ПАО «Газпром». В Иркутской области компания формирует стратегически важный центр газодобычи в рамках Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Здесь «Газпром добыча Иркутск» разрабатывает месторождение, которое по классификации запасов относится к категории уникальных, Ковыктинское. С этими масштабными долгосрочными планами и связан интерес компании во всестороннем развитии региона.

Справка:

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

С 2010 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и Министерством культуры и архивов Иркутской области действует Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания поддерживает традиционные и новые значимые для региона проекты в сфере культуры и искусства.

С 2011 года ООО «Газпром добыча Иркутск» является постоянным партнером двух проектов народного артиста России Дениса Мацуева — «Звезды на Байкале» и «Рождественские встречи». Фестиваль-конкурс «Новые имена Приангарья» проводится с целью выявления одаренных детей Иркутской области. Его учредителем и организатором выступает официальный представитель Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой (Москва) в Иркутской области — АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества».