Отказали тормоза: «УРАЛ» раздавил Жигули и Тойоту в Нижнеилимском районе

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-13T10:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария произошла в Железногорске-Илимском 13 сентября. Около 12 часов на улице Микрорайонная 65-летний водитель крана «УРАЛа», спускаясь с горы, выехал на встречную полосу, и протаранил сразу две машины – ВАЗ-21063 и «Тойоту Калдину». От удара грузового автомобиля, «Жигули» буквально смяло напополам, а Тойоту прижало к дереву. От полученных травм 63-летний водитель отечественного авто скончался на месте до приезда врачей.

Фото: группа "ДТП 38RUS".

- Мужчина, находившийся на рулем Тойоты и водитель крана не пострадали, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

По одной из версий, авария произошла из-за того, что при спуске с горы, у «УРАЛа» отказали тормоза, поэтому его водитель не успел уйти от столкновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Иркутске: водитель «Тойоты» погиб при столкновении с автобусом на пустой дороге по улице Баррикад.