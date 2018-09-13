Руслан Болотов: Главное - слушать людей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-13T13:25:20+03:00

Глава регионального кабмина подчеркнул, что в рамках реализации проектов важно создавать рабочие места для жителей Приангарья. Фото: Александр ШУДЫКИН

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области реализуются значимые федеральные проекты - «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги». Как в их рамках идет работа в столице региона, проверил первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Глава регионального кабмина прошел от Иркутского музыкального театра через весь Иерусалимский парк и посмотрел, какие изменения произошли на этой территории.

Возле театра сделали тротуар, перенесли остановку транспорта. Напротив него установили светофор, устранив серьезный очаг аварийности. Также здесь делается все для того, чтобы маломобильные группы населения могли свободно передвигаться по городу.

В Иерусалимском парке, за благоустройство территории которого проголосовали жители, уже проводят освещение, идет устройство дорожек. В дальнейшем здесь появятся памятные знаки конфессий, информационные стенды, лавочки.

- Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поставил задачу при благоустройстве парка учесть мнение всех конфессий. Я вижу, что это сделано, - отметил Руслан Болотов. - Хорошая идея соединить пространства: лестница, дорога к храму, памятные знаки… Главное, выполняя работы, всегда учитывать мнения людей и не забывать, что память о прошлом нуждается в деликатном подходе.

Также председатель правительства посетил несколько иркутских дворов. На улице 5-й Армии на придомовой территории расширили и заасфальтировали проезды, устанавливают малые архитектурные формы. В переулке Кооперативном за гостиницей «Ангара» вымостили брусчаткой дорожки, готовятся к созданию спортивной и детской площадок.

Руслан Болотов обратил внимание на то, что многие работы выполняют представители ближнего зарубежья.

- Есть стройотряды, нужно привлекать молодежь. Деньги на эти проекты выделяются большие. Заказ есть всегда, индустрия развивается, нужны местные кадры. Важно создавать рабочие места для жителей Иркутской области. В противном случае мы не стимулируем развитие ряда отраслей и всего региона в целом. Поэтому задача по подготовке и воспитанию рабочих кадров, инженерно-технического персонала очень важна, - подчеркнул глава правительства региона.

Последним пунктом в программе знакомства с процессом реализации федеральных проектов стала дорога возле микрорайона «Союз». Работы здесь идут по графику. Расширение проезжей части позволит значительно уменьшить пробки, традиционно возникающие в час пик.

- Основной вопрос был - финансовое исполнение программы «Безопасные и качественные дороги». По документам оно составляет всего 10 %. На самом же деле работ выполнено значительно больше. Деньги придерживаются, чтобы добиться от подрядчиков должного качества. Не секрет, что есть организации, которые по гарантии перекладывают асфальт по несколько раз, - сказал Руслан Болотов. - Деньги на реализацию проекта в рамках агломерации Иркутск - Ангарск - Шелехов выделены колоссальные - свыше 1,7 млрд рублей. Ключевая задача не просто освоить их, а выполнить работу с должным уровнем качества, чтобы достичь основных целей программы «Безопасные и качественные дороги» - снизить аварийность и повысить безопасность движения.

Председатель правительства также подчеркнул, что дорожные работы плохого качества принимать никто не будет. На следующий год финансирование строительства и ремонта дорог Иркутской области может быть увеличено до 2 - 2,5 млрд рублей.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.