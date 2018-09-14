Когда дадут отопление 2018 в Иркутске: утвердили окончательный график

СЕГОДНЯ 07:39 2018-09-14T07:50:56+03:00

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Каким будет предстоящий отопительный сезон в нашем городе? Как прошла подготовка к нему? C какими проблемами пришлось столкнуться представителям коммунальных служб? Каково состояние инженерных систем областного центра? Эти актуальные вопросы обсудили на круглом столе в редакции газеты «Комсомольская правда» в Иркутске.

В разговоре приняли участие представители управляющих компаний (УК), ресурсоснабжающих организаций, администрации города, жилищного надзора и других ведомств, ответственных за то, чтобы тепло пришло в дома вовремя. Итак, отопительному сезону быть! По правилам он стартует, когда среднесуточная температура за окном станет +8 градусов. Поэтому представители коммунальных структур держат связь с синоптикам. Традиционно отопление включат 15 сентября. Сначала батареи потеплеют в социальных учреждениях - детских садах, школах и больницах, а затем в жилом секторе.

Город готов к зиме на 90%

- На протяжении всех летних месяцев мы проверяли состояние тепловых сетей, сетей канализации и водоотведения, - отметил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилого фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска Дмитрий Анчутин. - Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что к предстоящим холодам жилой фонд города готов на 90%. Всего в городе функционирует 35 котельных, 26 из которых - муниципальные, их все можно запускать в работу.

При этом данные меняются не то что каждый день, а каждые несколько часов: специальная комиссия активно проверяет готовность многоквартирных домов к запуску тепла. Оценивается состояние инженерных коммуникаций, устраняются нарушения - работа кипит. Нам важно, чтобы в разгар трескучих морозов не произошло никаких ЧП и людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах или, что еще хуже, эвакуироваться из них.

Дмитрий Анчутин отметил, что на сегодняшний день между администрацией города, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями выстроен плодотворный диалог.

- На штабах, которые проходят каждую неделю, мы оперативно решаем все возникающие проблемы, - отмечает Дмитрий Анчутин. - Конечно, есть управляющие компании-лидеры, у которых нет никаких замечаний. Это наша знаменитая четверка - претензий к ним практически нет. Есть управляющие компании, которым мы активно помогаем, а также откровенно недобросовестные организации, обслуживающие многоквартирные дома. В этом случае мы советуем жителям на общем собрании выбрать другую УК.

Конечно, отопление поступит во все дома, тем не менее собственникам стоит серьезно задуматься, если ваша управляющая компания халатно относится к своим обязательствам.

Дмитрий Анчутин отметил, что работы по подготовке к подаче тепла завершены на 28 котельных, по остальным будут окончены в ближайшее время. В городе сформирован необходимый запас угля и мазута. Кроме того, порядка 90% жилого фонда оборудовано приборами учета тепла.

Отопление в Иркутске 2018 дадут 17 сентябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На севере Приангарья в домах уже тепло

Иркутская область - регион большой. Проверить готовность каждого дома к зиме - работа сложная, но необходимая. И большая часть ее выполнена: на севере Приангарья отопительный сезон уже стартовал. Хватает и запасов топлива.

- Восемь котельных затопили в Катангском районе 1 сентября, - рассказали представители Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. - Подготовку к запуску тепла каждую неделю контролирует областной оперативный штаб, заседания которого проходят в режиме видеоконференций с участием руководителей муниципальных образований региона и ресурсоснабжающих организаций. Также представители министерства проводят постоянные выездные проверки, держат связь с Енисейским управлением Ростехнадзора, в том числе по ранее выданным предписаниям. Как отметили специалисты, обеспечено тесное взаимодействие с центральным диспетчерским управлением Минстроя России, Минэнерго и другими службами.

Назвали и цифры, которые, впрочем, меняются едва ли не каждый час. По последним данным, удалось подготовить 33,9 млн квадратных метров жилого фонда (88%), 871 теплоисточник из 1005 (87%), 3,4 тыс. км тепловых сетей (88,4%), 4,6 тыс. км водопроводных сетей (89%).

- В целом подготовка к осенне-зимнему периоду не вызывает опасений, показатели готовности в среднем соответствуют показателям прошлого года, - добавляют в ведомстве. - Мы регулярно финансируем договоры и муниципальные контракты на поставку топлива. В настоящее время общая сумма составила 1 млрд 30,7 млн рублей, что составляет 74% от плана.

Запасы угля в котельных региона составляют 179,2 тыс. тонн (71% нормативного запаса) и 27,5 тыс. тонн жидкого топлива (153% нормативного запаса). В Катангский, Киренский, Братский, Нижнеудинский, Казачинско-Ленский, Качугский районы привезли 5965,2 тонн нефтепродуктов.

В Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы доставили 84 тонны угля (86%) и 2,15 тыс. тонн сырой нефти (100%).

- Мы оказываем значительную поддержку всем поселкам и городам региона в вопросах подготовки к новому отопительному сезону, - добавляют в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. - Мы выделяем межбюджетные трансферты, благодаря которым муниципалитет имеет возможность, в том числе, оплачивать кредиторскую задолженность и текущие платежи за коммунальные услуги. Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета с начала года составила более 3,8 млрд рублей.

Например, в 2018-м Черемхову выдели субсидии из областного бюджета на строительство теплотрассы и реконструкцию инженерных сетей по улице Свердлова в сумме более 25 млн рублей и около 800 тыс. на разработку проектной документации.

Важно и то, что в этот году капитально отремонтировали огромное количество домов - 825.

На эти цели в 2018-м выделили 4,7 млрд рублей. Причем в программу попали не только крупные города, такие как Иркутск, Братск и Ангарск, работы проводят по всей области.

В 157 домах, в основном советских девятиэтажках, заменили старые лифты. Срок их эксплуатации составляет 25 лет, в большинстве многоэтажек он давно истек, использовать подъемники стало опасно для жизни. Поэтому даже в Жилищном кодексе пункт о замене лифтов приоритетный. В 36 многоэтажках меняют крышу, остальные ждут комплексные работы - от инженерных систем до фасада. А это значит, что в них зимой будет уютнее и теплее.