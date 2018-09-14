Хотел спалить гостиницу, а едва не сжег школу: житель Бурятии ответит за глупую месть

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-14T11:11:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по всему, ближайшие несколько лет 32-летний житель Бурятии будет в местах не столь отдаленных каяться за свой вспыльчивый характер. Поскольку ему придется в суде ответить за поджог школы в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Учебное заведение, по счастью, серьезных повреждений не получило. И дети учатся.

-Огнем повреждено 1,5 метра окна, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. - Пожар потушили практически сразу, буквально за 20 минут, сотрудники расположенной в Сосновом Бору военной части.

Как выяснилось, горело небольшое помещение, которое в школе использовали как кладовку. Поэтому сразу стали грешить на подсобных рабочих, которые делали ремонт. Но вскоре выяснилось - ничего подобного, явный поджог Кто-то не поленился в 6 утра снаружи чиркать зажигалкой.

Жители военного городка гадали - зачем нужно было устраивать пожар. Если это месть, то кому? Может, школьники решили "насолить" учителям в самом начале учебного года? И такой расклад возможен - если вспомнить, что в январе этого года школа в Сосновом Бору уже прогремела на всю страну в связи с жестоким нападением подростка с топором на учительницу и учеников.Ответ на этот вопрос, когда поджигателя взяли, оказался ну совсем неожиданным. Да, месть, но к школе это не имеет никакого отношения.

-При допросе задержанный вину признал и пояснил, что мотивом преступления стало желание отомстить сотруднику гостиницы, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Оказалось, накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал им замечание за шум.

Дождавшись рассвета, разгоряченный алкоголем мститель решил спалить гостиницу. Но перепутал стоящие рядом типовые здание и по ошибке поджег школу.

Читайте также:

В Бохане сгорело здание местной администрации. Причиной пожара мог быть поджог.