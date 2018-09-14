Ветхий тополь рухнул на автомобиль в центре Иркутска

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-14T13:37:40+03:00

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Тема с ветхими тополями в Иркутске - притча во языцех. Многие горожане против того, чтобы старые зеленые насаждения вырубали. Впрочем, есть и другая точка зрения - ветхие деревья небезопасны. И это подтверждает последний случай в Иркутске: на машину в центре города обрушился... тополь. По счастливой случайности в этот момент никто не проходил мимо, а в салоне не было людей. Владелец иномарки Василий Батюта находился в офисе организации, в которой он работает. Внезапно сработала сигнализация, затем - второй раз. Василий выбежал на улицу и увидел, что его "Камри" стоимостью больше миллиона рублей придавил огромный ствол. Капот помят, стекло раздавлено... Первая реакция - шок. Автовладелец сразу же вызвал полицию.

Через несколько минут на место выехали полицейские.

- Я написал заявление, участковый объяснил, что будет назначена судебная экспертиза, определят сумму ущерба, - рассказывает Василий Батюта. - После того, как все документы будут готовы, я смогу обратиться в суд. Уже связался со своей страховой компанией, но уже понятно - мой страховой полис вряд ли покроет ущерб.

В администрации Иркутска пояснили, что в данном случае муниципалитет не виноват. Если водитель паркует свой автомобиль под деревом с наклоном больше 35 градусов, то он должен понимать, что рискует. Конечно, возникает вопрос, почему злополучный тополь не вырубили раньше, ведь он явно представлял собой опасность?

- Это постоянная работа, мы постепенно исследуем все тополя и определяем те, которые в любой момент могут рухнуть, - отметили в администрации. - Осенью мы планируем вырубить около 200 старых деревьев. Но за один сезон убрать все опасные деревья невозможно.

- Конечно, я буду отстаивать свои права, - говорит Василий Батюта. - Конечно, нет полной уверенности в том, что удастся вернуть хотя бы часть денег. Остается только радоваться, что я в тот момент не находился в машине.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Николай Братеньков, адвокат:

"Шанс отсудить деньги есть"

- В моей практике был случай, когда удалось отсудить у управляющей компании деньги за причиненный ущерб иркутянину, на машину которого упало дерево. Это аналогичная ситуация: в последние дни не было каких-то природных форс-мажор типа сильного ветра, который бы мог подкосить тополь. Соответственно, аварийное дерево должны были либо спилить, либо огородить красной лентой. Поэтому с точки зрения закона правда на стороне автомобилиста. Он может смело подавать в суд - есть шанс вернуть деньги, потраченные на восстановление машины.