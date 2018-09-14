Пенсионер из Ангарска создал банду черных банкиров, которая обналичила более 3,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-14T13:47:29+03:00

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Бандами черных банкиров никого не удивить. Но та, которая действовала в Ангарске, все-таки заставила говорить о себе. Речь идет об отмывании не каких-то там миллионов, а о миллиардах. За два года преступникам удалось обналичить 3,4 млрд рублей. Во главе криминального бизнеса стоял… 63-летний пенсионер.

Мужчина еще лет десять назад стал задумываться о том, как обеспечить себе безбедную старость. Идею подсказал опыт предпринимательской деятельности. Насмотрелся сибиряк в свое время на бизнесменов, которые всеми правдами и неправдами пытались уйти от налогов. В наше время же большинство сделок проводится по безналичному расчету. Отследить такие денежные потоки не сложно. И вот здесь-то в игру вступают черные банкиры. Как? Они предлагают перевести капитал в их фирмы-однодневки под видом покупки разных товаров. Теневые финансисты после афер возвращают клиентам обналиченный капитал, взяв с него процент.

«Ангарчанин в 2015 году создал организованную преступную группу из родственников и знакомых для максимальной конспирации, - говорится в материалах уголовного дела. – Его сообщницей стала дочь, которая имела навыки регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также составления налоговой отчетности. Согласились на преступную деятельность также муж женщины и его брат. Они разбирались в компьютерных технологиях и умели проводить банковские операции удаленно. Также к преступному сообществу присоединился муж второй дочери, взявший на себя поиск подставных лиц для оформления на них новых фирм. А позже еще одной участницей незаконной схемы стала знакомая организатора. Ей было поручено подделывать документы».

И вот как это все работало. Сначала банда финансистов создала десятки фирм, оформила на их учредителей, которые, к слову, ни о чем не подозревали, банковские карты. Затем пенсионер, стоявший во главе схемы, взялся искать клиентов. Брал с них 3% от отмываемой суммы. Однако мужчине не хватило изобретательности, чтобы замести все следы. На несоответствие в документах в разных ведомствах обратили внимание.

В последние месяцы фальшивые банкиры вели криминальный бизнес, не подозревая, что уже находятся в разработке полицейских. Все они были задержаны. Правда, обыски в домах подозреваемых не дали ответ на вопрос, на что тратили заработок участники банды. Ни роскошных загородных домов, ни шикарных авто. Только лишь дочь пенсионера ездила на дорогом Audi Q5, остальные «коллеги» и родственники - на бюджетных Toyota Camri, Toyota Avensis, и уж совсем недорогой Toyota Mark 2.

На днях прозвучал приговор всем шестерым. Лидера банды суд отправил в колонию общего режима на 2 года 11 месяцев и оштрафовал дважды: на 3,5 млн рублей и на 800 тысяч. Однако он скоро окажется на свободе, ведь окончания расследования дожидался в следственном изоляторе около года, где день ему считали за полтора. Ну а сообщники пенсионера и вовсе отделались условными сроками и штрафами от 200 тысяч рублей до 4 млн.