Сын экс-министра МВД Бурятии обманул криптоинвесторов на 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-14T13:56:10+03:00

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Скандальный уход с поста в 2014 году министра МВД Бурятии многие жители региона уже позабыли. Четыре года генерал-майор полиции занимал эту должность, обещая навести порядок в теневом нефритовом бизнесе, и не смог. Президент России Владимир Путин отправил в отставку высокопоставленного офицера. Теперь фамилия последнего снова замелькала в лентах новостей. Вот только в центре нового скандала оказался не он сам, а его 38-летний сын, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Когда-то подозреваемый сам носил полицейскую форму и боролся с преступностью. Он ушел в отставку в звании майора в 2011 году и через семь лет решил заняться бизнесом. Вместе с другом основал криптовалютный инвестиционный фонд. Дела шли в гору первые четыре месяца, от клиентов не было отбоя. Они вкладывали деньги, которые трейдеры прогоняли через криптовалюту на основании прогнозов ее роста и падения, и возвращали с процентами. А потом начались проблемы. Незадолго до краха экс-полицейский и его компаньон, пообещав вкладчикам большой куш, собрали с них инвестиции, уехали в Москву по делам, а вернулись с пустыми карманами. По слухам, сын генерала задолжал 36 млн рублей 18 бизнесменам из Омска.

- Мы работали в основном со знакомыми, притом с нормальными знакомыми, поэтому все сделки проводили без бумаг, - оправдывался в одном из интервью Иван Зайченко. - Никакого обмана здесь не было: мы постепенно возвращаем людям первоначальные взносы. Может, и небольшими суммами, но люди получают свои деньги.

По версии прогоревшего бизнесмена, многие из его клиентов уже давно вернули деньги, которые вложили, а сейчас требуют с него обещанную им прибыль.

- К примеру, человек вложил 500 тысяч, а забрал миллион. Потом кинул 800 тысяч, а получил 300 тысяч, когда все закончилось. В любом случае он оказался в выигрыше, - резюмировал экс-полицейский.

Но теперь уроки математики он будет давать своим некогда коллегам из полиции, ведь в ведомстве возбудили уголовное дело по заявлениям восьми жителей Омска.

- В полицию обратились граждане, пострадавшие от действий жителя Омска, представлявшегося агентом фирмы по реализации криптовалюты путем торгов на бирже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. - Под гарантию возврата вложенных сумм с выплатой значительной прибыли в общей сложности он получил более 4 млн рублей. Установлено, что вовлечением средств мужчина занимался совместно с неустановленными лицами. Последние, не имея намерений и реальной возможности вести биржевую торговлю с криптовалютой, с целью завуалирования незаконной деятельности даже арендовали офис в городе, в котором принимали клиентов.

Теперь экс-полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы, если, конечно, следователям удастся собрать доказательства его вины.