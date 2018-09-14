Потребительские кредиты в Иркутске: каждый пятый житель Приангарья должен банку

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-14T14:44:37+03:00

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На шубку, на мебель, на ремонт… - список поводов, по которым в Иркутске бегут в банк, можно продолжать долго. Впрочем, насчет шубок мы, пожалуй, погорячились. Их сейчас покупают в основном по кредиткам. А вот дорогие кухни или приведение квартиры в божеский вид делают за счет крупного займа. Так что потребительские кредиты в Иркутске довольно высоки. По данным национального бюро кредитных историй, все больше берут суммы от 300 до 500 тысяч рублей.

- Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных займов, сколько за счет увеличения их суммы, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы тем, у кого хорошая кредитная история и более высокий уровень дохода. Такие граждане в последнее время все чаще прибегают к займам для оплаты более дорогих товаров и услуг. После некоторого перерыва эта категория заемщиков постепенно переходит от сберегательных настроений к тактике более активного потребления.

В общем, среди большой массы офисных сотрудников в Иркутске с доходом примерно среднего уровня сейчас больше принято делать крупные покупки в долг, а не экономить. Средний размер долга - 163 тысячи рублей.

- Я взяла кредиты на ремонт и мебель, без этого никак, - говорит моя приятельница. - Квартира-то новая, все нужно. Желательно качественное и сразу.

Вместе с ней подсчитали: на новые кухню, шкафы из натурального дерева и мелочи дизайна в моей скромной студии нужно минимум 300 тысяч рублей. Взять кредит или заработать?

Зарабатывать придется долго. Залезать в долги - дорого и опасно. Финансовое будущее непредсказуемо и гарантированно можно ожидать только сложностей: торговую войну, в которую сейчас втянут весь мир, никто не отменял. Может, ну его, качественный ремонт, обойдемся косметическим и недорогими шкафчиками? В этой исторической ситуации я, пожалуй, выберу второй вариант. Тем более так поступают очень многие - количество потребительских кредитов в стране понемногу падает.

Но не таковы иркутяне! Сейчас на миллион взрослого населения региона приходится 207,5 тысячи потребительских кредитов (это не считая автозаймов, ипотеки и «карточных» долгов), и их число выросло. А средний срок, за который их берут, вырос до 3,82 года. В 10-миллионной Москве народ куда осторожнее - там насчитали всего 410 тысяч кредитов. Не по средствам живем!

А если сосчитать и все остальное, то становится понятно - в разгар мирового кризиса жители региона в долгах как в шелках. Только потенциальных банкротов, которые давно уже не платят банкам, НБКИ насчитало более 23 тысяч человек. Каждый из них должен заплатить больше полумиллиона рублей.

Радует только, что число тех, кто перехватывает до зарплаты в структурах микрозаймов, упало до 7 тысяч. Победила доступность карточек. Конечно, и там при просрочке появляются огромные долги, но сравнить их с 0,5% в день (мало кто считает, что это 182% в год) невозможно.