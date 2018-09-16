Погода в Иркутске 16 сентября: днем тепло

СЕГОДНЯ 05:19 2018-09-16T05:27:21+03:00

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Неужели в наш город пришло бабье лето? Похоже не то. Потому что сегодня будет тепло, почти как в конце лета. Можно даже позагорать и с ностальгией вспомнить об уходящих теплых деньках! Погода в Иркутске 16 сентября порадует солнышком днем: днем на термометре +15, +20 градусов. Также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Как сообщает Гидрометцпентр региона, в Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура +15,+20 градусов, при облачной погоде +7,+12 градусов. Поэтому смело можно отправляться за город и устроить пикник.