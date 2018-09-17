2018-09-16T17:00:10+03:00
Общество

Погода на 17 сентября в Иркутске: днем до +20

Дождя в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 17 сентября в Иркутске: днем до +20Погода на 17 сентября в Иркутске: днем до +20Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Похоже, осень пока не спешит вступать в свои права в Иркутске. После жаркого воскресенья, синоптики обещают, что первый рабочий день новой рабочей недели нас вновь порадует отличной погодой. В понедельник, 17 сентября вновь припечет солнце, столбик термометра в Иркутске поднимется до +18, +20 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, никаких осадков не ожидается.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда местами возможны небольшие и умеренные дожди, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днём в западных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14м/с, температура днём +15,+20, местами +8,+13 градусов.

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