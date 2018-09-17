2018-09-17T07:07:41+03:00
Авто

ДТП с участием такси в Шелеховском районе: пострадали три человека

Водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП с участием такси в Шелеховском районе: пострадали три человека. Фото: группа "ДТП 38RUS".ДТП с участием такси в Шелеховском районе: пострадали три человека. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Серьезная авария произошла поздним вечером, 16 сентября на трассе Шелехов-Чистые Ключи. 57-летний водитель автомобиля Nissan Almera, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и лоб в лоб столкнулся с «УАЗом».

- Пострадал водитель Nissan, его 39-летний пассажир, а также 48-летний мужчина, находящийся за рулем «УАЗа», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Всем им понадобилась госпитализация.

Был ли нарушитель на Nissan, который спровоцировал аварию, пьян, пока неизвестно. Это выяснится после проведенного медосвидетельствования. Инспекторы ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, и еще раз рекомендуют автомобилистам Приангарья соблюдать правила дорожного движения.

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