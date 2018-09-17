Иркутские полицейские открыли первый передвижной пункт по оказанию госуслуг

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-17T11:07:07+03:00

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Подать документы на оформление паспорта или загранпаспорта, получить справки о наличии или отсутствии судимости. Все это сельские жители Иркутской области теперь смогут сделать, не оббивая пороги кабинетов. Иркутские полицейские открыли первый в регионе передвижной пункт по оказанию государственных услуг. Теперь оперативники будут колесить по поселкам и селам на новенькой «Газели» и давать бесплатные консультации местным жителям.

Вот так выглядит передвижной пункт. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Эта идея возникла для того, чтобы помочь людям, которые не пользуются интернетом, или у которых нет времени и возможности зарегистрироваться на портале госуслуг, - рассказывают "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ведь это очень удобно, и экономично. Например, оформляя загранпаспорт через сайт госуслуг сейчас можно получить скидку в 30%. Планируется, что наш автомобиль по несколько дней будет дежурить на центральных улицах населенных пунктов в Иркутском, Ангарском и Шелеховском районах.

Узнать передвижной пункт можно по надписям на кузове. Смело подходите к полицейским, и они ответят на любой ваш вопрос. Кстати, новый мобильный комплекс уже провел первое пробное дежурство в поселке Пивовариха.